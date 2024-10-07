تراجع أسعار النفط مع ترقب تطورات الصراع في الشرق الأوسط - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع ترقب السوق لتطورات الصراع بالشرق الأوسط بعدما حث الرئيس الأمريكي“جو بايدن” إسرائيل على التفكير بحلول أخرى غير ضرب المنشآت النفطية الإيرانية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 0.46% أو 36 سنتًا إلى 77.69 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت بأكثر من 8% الأسبوع الماضي.

موضوعاتيرفع تقييمه للأسهم الصينية ويتوقع صعودها 20% إضافية إقبال صناديق التحوط على شراء الين قبل تصريحات إيشيبا بشأن الفائدة ارتفاع الأسهم الآسيوية بفضل المكاسب اليابانية وآمال التحفيز في الصين

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس تسليم نوفمبر بنسبة 0.36% أو 27 سنتًا إلى 74.11 دولار، بعدما سجلت مكاسب بنسبة 9.1% الأسبوع الماضي.

وقال“ييب جون رونغ”، محلل السوق لدى“آي جي آسيا بي تي إي” في سنغافورة، إن السوق تترقب التطورات في الشرق الأوسط، وإن أي ضربة للبنية التحتية للطاقة في إيران قد تؤدي إلى ارتفاع سعر خام برنت فوق مستوى 80 دولارًا، بحسب“رويترز”.

وترى مجموعة الأبحاث“إي إن زد” أن تأثير الصراع بالشرق الأوسط سيكون ضئيلًا على أسعار النفط، لأن الهجوم المباشر على منشآت النفط الإيرانية هو الرد الأقل احتمالاً بين خيارات إسرائيل على طهران، كما أن الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى“أوبك” حاجز إضافي لارتفاع الأسعار.





المصدر: