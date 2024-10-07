تراجع أسعار النفط مع ترقب تطورات الصراع في الشرق الأوسط - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع ترقب السوق لتطورات الصراع بالشرق الأوسط بعدما حث الرئيس الأمريكي“جو بايدن” إسرائيل على التفكير بحلول أخرى غير ضرب المنشآت النفطية الإيرانية.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 0.46% أو 36 سنتًا إلى 77.69 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت بأكثر من 8% الأسبوع الماضي.
موضوعات متعلقة جولدمان ساكس
يرفع تقييمه للأسهم الصينية ويتوقع صعودها 20% إضافية إقبال صناديق التحوط على شراء الين قبل تصريحات إيشيبا بشأن الفائدة ارتفاع الأسهم الآسيوية بفضل المكاسب اليابانية وآمال التحفيز في الصين
كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس تسليم نوفمبر بنسبة 0.36% أو 27 سنتًا إلى 74.11 دولار، بعدما سجلت مكاسب بنسبة 9.1% الأسبوع الماضي.
وقال“ييب جون رونغ”، محلل السوق لدى“آي جي آسيا بي تي إي” في سنغافورة، إن السوق تترقب التطورات في الشرق الأوسط، وإن أي ضربة للبنية التحتية للطاقة في إيران قد تؤدي إلى ارتفاع سعر خام برنت فوق مستوى 80 دولارًا، بحسب“رويترز”.
وترى مجموعة الأبحاث“إي إن زد” أن تأثير الصراع بالشرق الأوسط سيكون ضئيلًا على أسعار النفط، لأن الهجوم المباشر على منشآت النفط الإيرانية هو الرد الأقل احتمالاً بين خيارات إسرائيل على طهران، كما أن الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى“أوبك” حاجز إضافي لارتفاع الأسعار.
المصدر:
MENAFN07102024000202011048ID1108752059
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.