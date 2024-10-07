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الصين تعتزم الكشف عن حزمة إجراءات إضافية لدعم الاقتصاد - جريدة البورصة

10/7/2024 4:43:29 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعقد الهيئة العليا للتخطيط الاقتصادي في الصين غداً الثلاثاء، مؤتمراً صحفياً لمناقشة حزمة من السياسات الرامية لتعزيز النمو الاقتصادي، وذلك عقب العودة من عطلة رسمية مطولة احتفالاً بالعيد الوطني للتأسيس.

وحسب بيان صدر أمس عن الحكومة، يُعقد المؤتمر بمشاركة 5 من كبار المسؤولين من هيئة التنمية الوطنية والإصلاح، من بينهم رئيس مجلس إدارتها” تشينج شانجي”، وفق ما نقلت وكالة“بلومبرج”.

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ويترقب المستثمرون والاقتصاديون هذا المؤتمر الصحفي عن كثب منذ الإعلان عنه، إذ أطلقت بكين حزمة موسعة من إجراءات التيسير النقدي ودعم القطاع العقاري قبل بدء العطلة، وأعرب قادة الحزب الشيوعي الحاكم في اجتماع مفاجئ عن رغبتهم في اتخاذ إجراءات داعمة إضافية من ناحية السياسة المالية.

وأدى ذلك إلى تصاعد التوقعات بشأن زيادة الصين للإنفاق العام ضمن إجراءات دعم الاقتصاد رغم أنها لم تكشف عن تفاصيل القضايا التي سوف يتطرق إليها المؤتمر.


المصدر:

MENAFN07102024000202011048ID1108752058

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