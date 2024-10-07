الصين تعتزم الكشف عن حزمة إجراءات إضافية لدعم الاقتصاد - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تعقد الهيئة العليا للتخطيط الاقتصادي في الصين غداً الثلاثاء، مؤتمراً صحفياً لمناقشة حزمة من السياسات الرامية لتعزيز النمو الاقتصادي، وذلك عقب العودة من عطلة رسمية مطولة احتفالاً بالعيد الوطني للتأسيس.
وحسب بيان صدر أمس عن الحكومة، يُعقد المؤتمر بمشاركة 5 من كبار المسؤولين من هيئة التنمية الوطنية والإصلاح، من بينهم رئيس مجلس إدارتها” تشينج شانجي”، وفق ما نقلت وكالة“بلومبرج”.
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ويترقب المستثمرون والاقتصاديون هذا المؤتمر الصحفي عن كثب منذ الإعلان عنه، إذ أطلقت بكين حزمة موسعة من إجراءات التيسير النقدي ودعم القطاع العقاري قبل بدء العطلة، وأعرب قادة الحزب الشيوعي الحاكم في اجتماع مفاجئ عن رغبتهم في اتخاذ إجراءات داعمة إضافية من ناحية السياسة المالية.
وأدى ذلك إلى تصاعد التوقعات بشأن زيادة الصين للإنفاق العام ضمن إجراءات دعم الاقتصاد رغم أنها لم تكشف عن تفاصيل القضايا التي سوف يتطرق إليها المؤتمر.
المصدر:
MENAFN07102024000202011048ID1108752058
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