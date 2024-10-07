فيليروي: المركزي الأوروبي قد يُخفض الفائدة الاجتماع المقبل - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) يرى“فرانسوا فيليروي” أن المركزي الأوروبي قد يُخفض الفائدة للمرة الثالثة هذا العام على الأرجح في الاجتماع المقبل بالسابع عشر من أكتوبر.
وذكر رئيس البنك المركزي الفرنسي أن الخطر الرئيسي في العامين الماضيين كان تجاوز التضخم المستوى المستهدف عند 2%، ولكن الآن يتعين على المسؤولين الانتباه إلى الخطر المعاكس وهو تباطؤ النمو الاقتصادي، وفقًا لما نقلته“رويترز”.
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وتوقع“فيليروي” المزيد من تخفيضات الفائدة لتصل إلى 3.5% بحلول العام المقبل، قائلًا إنه ينبغي على البنك المركزي العودة إلى سعر الفائدة المحايد في وقت ما من 2025، والذي لا يبطئ النمو ولا يحفز التضخم.
وأشار إلى أنه في حالة ما كان سيبقى معدل التضخم في منطقة اليورو عند 2% العام المقبل، فلا يوجد مبرر لبقاء السياسة النقدية للبنك متشددة وأعلى من سعر الفائدة المحايد.
في حين لم يقدر المسؤول بالبنك السعر المحايد للفائدة، لكنه ذكر أن الأسواق حددته عند 2%، وهو ما يقتضي ستة تخفيضات أخرى بقيمة 25 نقطة أخرى، بما في ذلك تخفيضان آخران هذا العام وأربعة في عام 2025.
المصدر:
MENAFN07102024000202011048ID1108752057
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