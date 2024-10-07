فيليروي: المركزي الأوروبي قد يُخفض الفائدة الاجتماع المقبل - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) يرى“فرانسوا فيليروي” أن المركزي الأوروبي قد يُخفض الفائدة للمرة الثالثة هذا العام على الأرجح في الاجتماع المقبل بالسابع عشر من أكتوبر.

وذكر رئيس الفرنسي أن الخطر الرئيسي في العامين الماضيين كان تجاوز التضخم المستوى المستهدف عند 2%، ولكن الآن يتعين على المسؤولين الانتباه إلى الخطر المعاكس وهو تباطؤ النمو الاقتصادي، وفقًا لما نقلته“رويترز”.

موضوعاتيرفع تقييمه للأسهم الصينية ويتوقع صعودها 20% إضافية إقبال صناديق التحوط على شراء الين قبل تصريحات إيشيبا بشأن الفائدة ارتفاع الأسهم الآسيوية بفضل المكاسب اليابانية وآمال التحفيز في الصين

وتوقع“فيليروي” المزيد من تخفيضات الفائدة لتصل إلى 3.5% بحلول العام المقبل، قائلًا إنه ينبغي على البنك المركزي العودة إلى سعر الفائدة المحايد في وقت ما من 2025، والذي لا يبطئ النمو ولا يحفز التضخم.

وأشار إلى أنه في حالة ما كان سيبقى معدل التضخم في منطقة اليورو عند 2% العام المقبل، فلا يوجد مبرر لبقاء السياسة النقدية للبنك متشددة وأعلى من سعر الفائدة المحايد.

في حين لم يقدر المسؤول بالبنك السعر المحايد للفائدة، لكنه ذكر أن الأسواق حددته عند 2%، وهو ما يقتضي ستة تخفيضات أخرى بقيمة 25 نقطة أخرى، بما في ذلك تخفيضان آخران هذا العام وأربعة في عام 2025.





المصدر: