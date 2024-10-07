ارتفاع خام الحديد بنحو 2% متجاوزاً مستوى 110 دولارات للطن - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) واصلت أسعار خام الحديد الارتفاع خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعد مكاسب بلغت 18% على مدار الأسبوعين الماضيين، وذلك إثر توقعات اتخاذ بكين مزيداً من الإجراءات لدعم الاقتصاد، وخاصة على صعيد السياسة المالية.

وزادت أسعار العقود الآجلة لخام الحديد في بورصة سنغافورة بنسبة 2.03% أو ما يعادل 2.2 دولار إلى 110.80 دولار للطن .

موضوعاتيرفع تقييمه للأسهم الصينية ويتوقع صعودها 20% إضافية إقبال صناديق التحوط على شراء الين قبل تصريحات إيشيبا بشأن الفائدة ارتفاع الأسهم الآسيوية بفضل المكاسب اليابانية وآمال التحفيز في الصين

جاء ذلك بعدما أعلنت الهيئة العليا للتخطيط الاقتصادي في الصين عن عقد مؤتمر صحفي يوم غد بحضور 5 من كبار مسؤوليها لمناقشة بعض سياسات دعم الاقتصاد.

وأدى هذا الإعلان إلى تصاعد توقعات اتخاذ الصين مزيداً من تدابير الدعم المالي، وعلى رأسها زيادة الإنفاق الحكومي، بعدما شرعت نهاية الشهر الماضي في تطبيق حزمة موسعة من إجراءات التيسير النقدي ودعم القطاع العقاري.





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