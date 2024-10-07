ارتفاع خام الحديد بنحو 2% متجاوزاً مستوى 110 دولارات للطن - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) واصلت أسعار خام الحديد الارتفاع خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعد مكاسب بلغت 18% على مدار الأسبوعين الماضيين، وذلك إثر توقعات اتخاذ بكين مزيداً من الإجراءات لدعم الاقتصاد، وخاصة على صعيد السياسة المالية.
وزادت أسعار العقود الآجلة لخام الحديد في بورصة سنغافورة بنسبة 2.03% أو ما يعادل 2.2 دولار إلى 110.80 دولار للطن .
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جاء ذلك بعدما أعلنت الهيئة العليا للتخطيط الاقتصادي في الصين عن عقد مؤتمر صحفي يوم غد بحضور 5 من كبار مسؤوليها لمناقشة بعض سياسات دعم الاقتصاد.
وأدى هذا الإعلان إلى تصاعد توقعات اتخاذ الصين مزيداً من تدابير الدعم المالي، وعلى رأسها زيادة الإنفاق الحكومي، بعدما شرعت نهاية الشهر الماضي في تطبيق حزمة موسعة من إجراءات التيسير النقدي ودعم القطاع العقاري.
المصدر:
MENAFN07102024000202011048ID1108752055
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