المركزي الصيني يُحجم عن شراء الذهب للشهر الخامس على التوالي في سبتمبر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أظهرت بيانات رسمية صينية صدرت اليوم الإثنين، عزوف البنك المركزي
عن شراء مزيد من الذهب للاحتياطي الاستراتيجي للشهر الخامس على التوالي في سبتمبر.
وأوضحت البيانات أن احتياطي الصين من الذهب ظل دون تغيير عند 72.8 مليون أوقية بنهاية الشهر الماضي، في حين ارتفعت قيمة الاحتياطي إلى 191.47 مليار دولار من 182.98 مليار دولار في نهاية أغسطس.
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الأمر الذي يرجح توقف بكين عن الشراء بسبب زيادة سعر المعدن النفيس في الآونة الأخيرة، وهو ما أكده“نيتيش شاه” محلل استراتيجيات أسواق السلع الأساسية في“ويزدوم تري كومودتي” في تعقيب لوكالة“رويترز”.
وقال“نيتيش شاه” إنه يعتقد أن بنك الشعب الصيني يرغب في رفع احتياطيه من الذهب، لكنه يتنظر وصول السعر لنقطة ملائمة تُشجعه على ذلك.
ويتماشى نهج المركزي الصيني مع تقديرات مجلس الذهب العالمي بأن المصارف المركزية سوف تُقلص مشترياتها خلال عام 2024 مقارنة بمستويات العام الماضي، لكنها سوف تظل أعلى من وتيرة الشراء في فترة ما قبل سنة 2022.
وظل المركزي الصيني يشتري الذهب على مدار 18 شهراً متتالياً حتى مايو الماضي قبل أن يتوقف عن الشراء منذ ذلك الحين.
المصدر:
MENAFN07102024000202011048ID1108752051
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