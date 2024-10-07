المركزي الصيني يُحجم عن شراء الذهب للشهر الخامس على التوالي في سبتمبر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات رسمية صينية صدرت اليوم الإثنين، عزوف عن شراء مزيد من الذهب للاحتياطي الاستراتيجي للشهر الخامس على التوالي في سبتمبر.

وأوضحت البيانات أن احتياطي الصين من الذهب ظل دون تغيير عند 72.8 مليون أوقية بنهاية الشهر الماضي، في حين ارتفعت قيمة الاحتياطي إلى 191.47 مليار دولار من 182.98 مليار دولار في نهاية أغسطس.

موضوعاتإقبال صناديق التحوط على شراء الين قبل تصريحات إيشيبا بشأن الفائدة ارتفاع الأسهم الآسيوية بفضل المكاسب اليابانية وآمال التحفيز في الصين ارتفاع الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات أولى جلسات الأسبوع

الأمر الذي يرجح توقف بكين عن الشراء بسبب زيادة سعر المعدن النفيس في الآونة الأخيرة، وهو ما أكده“نيتيش شاه” محلل استراتيجيات أسواق السلع الأساسية في“ويزدوم تري كومودتي” في تعقيب لوكالة“رويترز”.

وقال“نيتيش شاه” إنه يعتقد أن بنك الشعب الصيني يرغب في رفع احتياطيه من الذهب، لكنه يتنظر وصول السعر لنقطة ملائمة تُشجعه على ذلك.

ويتماشى نهج المركزي الصيني مع تقديرات مجلس الذهب العالمي بأن المصارف المركزية سوف تُقلص مشترياتها خلال عام 2024 مقارنة بمستويات العام الماضي، لكنها سوف تظل أعلى من وتيرة الشراء في فترة ما قبل سنة 2022.

وظل المركزي الصيني يشتري الذهب على مدار 18 شهراً متتالياً حتى مايو الماضي قبل أن يتوقف عن الشراء منذ ذلك الحين.





المصدر: