بي بي تتراجع عن أهداف خفض إنتاج النفط والغاز بحلول 2030 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تخلت شركة“بي بي” البريطانية عن مستهدفات خفض إنتاج النفط والغاز الطبيعي بحلول عام 2030 في إطار إعادة الرئيس التنفيذي صياغة استراتيجية تحول الطاقة لاستعادة ثقة المستثمرين، وفق ما نقلت وكالة“رويترز” عن مصادر مطلعة.
وقالت المصادر إن“بي بي” باتت تستهدف تنفيذ عدة استثمارات جديدة في منطقتي الشرق الأوسط وخليج المكسيك لزيادة إنتاجها من الوقود الأحفوري.
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كانت استراتيجية تحول الطاقة التي كشفت عنها الشركة في عام 2020 تقتضي خفض إنتاج النفط والغاز بنسبة 40% بحلول نهاية العقد الجاري تزامناً مع تسريع وتيرة إنتاج الطاقة المتجددة.
وخفضت“بي بي” هذا المستهدف في فبراير 2023 ليصبح 25%، وبالتالي يصل إنتاجها اليومي إلى مليوني برميل بحلول هذا التاريخ، وكان ذلك إثر تحول تركيز مستثمريها إلى الأرباح قصيرة الأمد.
تولى“موراي أوشينكلوس” منصب الرئيس التنفيذي في يناير الماضي، وعانى منذ ذلك الحين للحد من تراجع سهم“بي بي” الذي تخلف أداؤه عن أسهم الشركات المنافسة على مدار عام 2024 وسط شكوك المستثمرين بشأن قدرة الشركة على تحقيق الأرباح في ظل استراتيجيتها الراهنة.
المصدر:
MENAFN07102024000202011048ID1108752050
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