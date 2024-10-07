بي بي تتراجع عن أهداف خفض إنتاج النفط والغاز بحلول 2030 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تخلت شركة“بي بي” البريطانية عن مستهدفات خفض إنتاج النفط والغاز الطبيعي بحلول عام 2030 في إطار إعادة الرئيس التنفيذي صياغة استراتيجية تحول الطاقة لاستعادة ثقة المستثمرين، وفق ما نقلت وكالة“رويترز” عن مصادر مطلعة.

وقالت المصادر إن“بي بي” باتت تستهدف تنفيذ عدة استثمارات جديدة في منطقتي الشرق الأوسط وخليج المكسيك لزيادة إنتاجها من الوقود الأحفوري.

موضوعاتإقبال صناديق التحوط على شراء الين قبل تصريحات إيشيبا بشأن الفائدة ارتفاع الأسهم الآسيوية بفضل المكاسب اليابانية وآمال التحفيز في الصين ارتفاع الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات أولى جلسات الأسبوع

كانت استراتيجية تحول الطاقة التي كشفت عنها الشركة في عام 2020 تقتضي خفض إنتاج النفط والغاز بنسبة 40% بحلول نهاية العقد الجاري تزامناً مع تسريع وتيرة إنتاج الطاقة المتجددة.





وخفضت“بي بي” هذا المستهدف في فبراير 2023 ليصبح 25%، وبالتالي يصل إنتاجها اليومي إلى مليوني برميل بحلول هذا التاريخ، وكان ذلك إثر تحول تركيز مستثمريها إلى الأرباح قصيرة الأمد.





تولى“موراي أوشينكلوس” منصب الرئيس التنفيذي في يناير الماضي، وعانى منذ ذلك الحين للحد من تراجع سهم“بي بي” الذي تخلف أداؤه عن أسهم الشركات المنافسة على مدار عام 2024 وسط شكوك المستثمرين بشأن قدرة الشركة على تحقيق الأرباح في ظل استراتيجيتها الراهنة.





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