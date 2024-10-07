أبوظبي للفنادق قد تجمع 864 مليون درهم من طرح 40% من ADNH - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تتجه شركة“أبوظبي الوطنية للفنادق” إلى جمع ما يصل إلى 864 مليون درهم من طرح 40% من أسهم شركتها التابعة“ايه دي ان اتش” للتموين ( ADNH) في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك ما إذا جرى تحديد سعر الطرح عند الحد الأعلى للنطاق السعري الذي يتراوح بين 0.91 و0.96 درهم للسهم.
ستتراوح قيمة الشركة عند الإدراج ما بين 2.05 مليار درهم و2.16 مليار درهم تقريباً، وفق بيان صحفي اليوم الاثنين.
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وتبدأ فترة الاكتتاب اليوم وتستمر حتى 14 أكتوبر للأفراد داخل الإمارات والموظفين المؤهلين، وحتى 15 أكتوبر للمستثمرين المؤهلين.
وسيتم الإعلان عن السعر النهائي لطرح الأسهم في 16 أكتوبر، من المتوقع بدء التداول على أسهم الشركة في 23 أكتوبر. وتم تعيين“سيتي غروب” للأسواق العالمية وبنك أبوظبي الأول كمنسقين عالميين مشتركين ومديري سجلات الاكتتاب المشتركين.
طرح“ايه دي ان اتش” للتموين يُعد الثالث من نوعه في بورصة أبوظبي منذ مطلع 2024، بعد طرح أسهم“ألف للتعليم” وبدء تداولها يوم 12 يونيو، وبلغت حصيلة الطرح حينذاك 1.89 مليار درهم (514 مليون دولار)، و”إن إم دي سي إنيرجي” وبدء تداولها في يوم 11 سبتمبر، بعد جمع 3.22 مليار درهم (877 مليون دولار) وهو أكبر طرح عام أولي في الإمارات هذا العام.
في 2023، تم إدراج 6 شركات في سوق أبوظبي المالية، هي“أدنوك للغاز” و”بريسايت” و”أدنوك للإمداد” و”إنفستكورب كابيتال” و”فينكس غروب” و”بيور هيلث القابضة”.
تُعد شركة“ADNH Catering” أكبر مزود للخدمات الغذائية وخدمات التنظيف والدعم وإمدادات القوى العاملة في الإمارات، وفقاً لموقعها الإلكتروني. كما أنها تخدم منشآت مثل المستشفيات وأماكن العمل والجامعات والمدارس.
لدى شركة“ايه دي ان اتش للتموين” حصة سوقية تبلغ حوالي 28%، وتزاول الشركة أنشطتها في المملكة العربية السعودية من خلال مشروع مشترك مع مجموعة“كومباس” وشركة الرشيد للاستثمارات البترولية.
في 2023، بلغت قيمة سوق خدمات الطعام في كل من الإمارات والسعودية نحو 5.2 مليار دولار، ومن المتوقع أن تشهد هذه السوق نمواً إضافياً إلى 6.8 مليار دولار بحلول 2028، وفق بيان سابق.
تشهد منطقة الخليج العربي نشاطاً متزايداً في الاكتتابات العامة الأولية منذ أواخر 2021، حيث تبيع الحكومات حصصاً في شركات حكومية للحد من اعتمادها على قطاع الطاقة مغتنمة ارتفاع أسعار النفط.
تشمل الاكتتابات العامة الأولية المحتملة في العاصمة الإماراتية طرحاً مرتقباً لشركة“الاتحاد للطيران”، الناقل الوطني في أبوظبي، بجانب إدراج سلسلة متاجر“لولو غروب إنترناشونال” (LuLu Group International) التي قد تكون واحدة من أكبر الطروحات العامة في الشرق الأوسط هذا العام.
كما تخطط شركة“ألفا داتا” لخدمات تكنولوجيا المعلومات ومقرها في الإمارات لطرح عام أولي في سوق أبوظبي، والذي قد يتم بحلول نهاية العام الجاري بهدف جمع نحو 200 مليون دولار من الإدراج، حسبما أوردت“بلومبرغ”.
المصدر:
MENAFN07102024000202011048ID1108752049