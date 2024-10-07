أبوظبي للفنادق قد تجمع 864 مليون درهم من طرح 40% من ADNH - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تتجه شركة“أبوظبي الوطنية للفنادق” إلى جمع ما يصل إلى 864 مليون درهم من طرح 40% من أسهم شركتها التابعة“ايه دي ان اتش” للتموين ( ADNH) في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك ما إذا جرى تحديد سعر الطرح عند الحد الأعلى للنطاق السعري الذي يتراوح بين 0.91 و0.96 درهم للسهم.

ستتراوح قيمة الشركة عند الإدراج ما بين 2.05 مليار درهم و2.16 مليار درهم تقريباً، وفق بيان صحفي اليوم الاثنين.

موضوعاتإقبال صناديق التحوط على شراء الين قبل تصريحات إيشيبا بشأن الفائدة ارتفاع الأسهم الآسيوية بفضل المكاسب اليابانية وآمال التحفيز في الصين ارتفاع الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات أولى جلسات الأسبوع

وتبدأ فترة الاكتتاب اليوم وتستمر حتى 14 أكتوبر للأفراد داخل الإمارات والموظفين المؤهلين، وحتى 15 أكتوبر للمستثمرين المؤهلين.

وسيتم الإعلان عن السعر النهائي لطرح الأسهم في 16 أكتوبر، من المتوقع بدء التداول على أسهم الشركة في 23 أكتوبر. وتم تعيين“سيتي غروب” للأسواق العالمية وبنك أبوظبي الأول كمنسقين عالميين مشتركين ومديري سجلات الاكتتاب المشتركين.

طرح“ايه دي ان اتش” للتموين يُعد الثالث من نوعه في بورصة أبوظبي منذ مطلع 2024، بعد طرح أسهم“ألف للتعليم” وبدء تداولها يوم 12 يونيو، وبلغت حصيلة الطرح حينذاك 1.89 مليار درهم (514 مليون دولار)، و”إن إم دي سي إنيرجي” وبدء تداولها في يوم 11 سبتمبر، بعد جمع 3.22 مليار درهم (877 مليون دولار) وهو أكبر طرح عام أولي في الإمارات هذا العام.

في 2023، تم إدراج 6 شركات في سوق أبوظبي المالية، هي“أدنوك للغاز” و”بريسايت” و”أدنوك للإمداد” و”إنفستكورب كابيتال” و”فينكس غروب” و”بيور هيلث القابضة”.

تُعد شركة“ADNH Catering” أكبر مزود للخدمات الغذائية وخدمات التنظيف والدعم وإمدادات القوى العاملة في الإمارات، وفقاً لموقعها الإلكتروني. كما أنها تخدم منشآت مثل المستشفيات وأماكن العمل والجامعات والمدارس.

لدى شركة“ايه دي ان اتش للتموين” حصة سوقية تبلغ حوالي 28%، وتزاول الشركة أنشطتها في المملكة العربية السعودية من خلال مشروع مشترك مع مجموعة“كومباس” وشركة الرشيد للاستثمارات البترولية.

في 2023، بلغت قيمة سوق خدمات الطعام في كل من الإمارات والسعودية نحو 5.2 مليار دولار، ومن المتوقع أن تشهد هذه السوق نمواً إضافياً إلى 6.8 مليار دولار بحلول 2028، وفق بيان سابق.

تشهد منطقة الخليج العربي نشاطاً متزايداً في الاكتتابات العامة الأولية منذ أواخر 2021، حيث تبيع الحكومات حصصاً في شركات حكومية للحد من اعتمادها على قطاع الطاقة مغتنمة ارتفاع أسعار النفط.

تشمل الاكتتابات العامة الأولية المحتملة في العاصمة الإماراتية طرحاً مرتقباً لشركة“الاتحاد للطيران”، الناقل الوطني في أبوظبي، بجانب إدراج سلسلة متاجر“لولو غروب إنترناشونال” (LuLu Group International) التي قد تكون واحدة من أكبر الطروحات العامة في الشرق الأوسط هذا العام.

كما تخطط شركة“ألفا داتا” لخدمات تكنولوجيا المعلومات ومقرها في الإمارات لطرح عام أولي في سوق أبوظبي، والذي قد يتم بحلول نهاية العام الجاري بهدف جمع نحو 200 مليون دولار من الإدراج، حسبما أوردت“بلومبرغ”.

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