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الخطيب: مصر تحتاج 240 مليار دولار استثمارات من القطاع الخاص حتى 2030

10/7/2024 4:43:26 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن مصر تحتاج استثمارات من القطاع الخاص تصل إلى 240 مليار دولار حتى عام 2030 لتحقيق معدل النمو المستهدف بواقع 7%.

وأضاف الخطيب، خلال مؤتمر الشراكة مع القطاع الخاص ، أن وضع السياسات الواضحة طويلة الأجل هو التركيز الأساسى للحكومة حاليا لجذب المستثمرين.

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وأوضح أن السياسات الواضحة تشمل عدد من الملفات منها السياسة النقدية، إلى جانب السياسة المالية، مشيرا إلى أن وزارتى الاستثمار والمالية يدرسان ملف توحيد التكاليف الضريبية للوصول إلى تعريفة واضحة أمام المستثمرين الأجانب الراغبين بالدخول إلى السوق المصرية.

وأكد على أهمية دور القطاع الخاص فى الاقتصاد لتحقيق الحياد التنافسي، وتركيز الحكومة على القيام بدورها كداعم للقطاع الخاص.

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