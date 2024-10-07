ارتفاع الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات أولى جلسات الأسبوع - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأوروبية عند افتتاح تعاملات اليوم الاثنين، مع تقييم تصريحات مسؤولي البنك المركزي
بشأن أسعار الفائدة وترقب المستثمرين لبيانات التجزئة.
وصعد مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.28% أو نقطة واحدة إلى 520 نقطة، بدعم من قطاع السلع المنزلية والبنوك.
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وارتفع مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.12% أو (+ 22 نقطة) إلى 19144 نقطة، وصعد“كاك” الفرنسي بمعدل 0.38% أو(+ 28 نقطة) إلى 7569 نقطة، وارتفع“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.28% أو(+ 23 نقطة) إلى 8303 نقاط.
وكشفت دراسة أجراها معهد“إيفو” أن تجار التجزئة في ألمانيا يقيمون وضعهم الحالي بأنه أسوأ قليلًا مما كانوا عليه قبل سبتمبر، وأنهم أكثر تشاؤمًا بشأن الوضع الاقتصادي في الأشهر المقبلة.
ويترقب المتداولون صدور بيانات مبيعات التجزئة في منطقة اليورو، والتي من المتوقع ارتفاعها على أساس شهري بنسبة 0.2% في سبتمبر من 0.1% في أغسطس.
ويرى“فرانسوا فيليروي” رئيس البنك المركزي الفرنسي أن المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، مع استمرار وتيرة الخفض إلى مستوى 3.5% بحلول العام المقبل.
المصدر:
MENAFN07102024000202011048ID1108752045
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