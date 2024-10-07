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ارتفاع الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات أولى جلسات الأسبوع - جريدة البورصة

10/7/2024 4:43:26 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأوروبية عند افتتاح تعاملات اليوم الاثنين، مع تقييم تصريحات مسؤولي البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة وترقب المستثمرين لبيانات التجزئة.

وصعد مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.28% أو نقطة واحدة إلى 520 نقطة، بدعم من قطاع السلع المنزلية والبنوك.

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وارتفع مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.12% أو (+ 22 نقطة) إلى 19144 نقطة، وصعد“كاك” الفرنسي بمعدل 0.38% أو(+ 28 نقطة) إلى 7569 نقطة، وارتفع“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.28% أو(+ 23 نقطة) إلى 8303 نقاط.

وكشفت دراسة أجراها معهد“إيفو” أن تجار التجزئة في ألمانيا يقيمون وضعهم الحالي بأنه أسوأ قليلًا مما كانوا عليه قبل سبتمبر، وأنهم أكثر تشاؤمًا بشأن الوضع الاقتصادي في الأشهر المقبلة.

ويترقب المتداولون صدور بيانات مبيعات التجزئة في منطقة اليورو، والتي من المتوقع ارتفاعها على أساس شهري بنسبة 0.2% في سبتمبر من 0.1% في أغسطس.

ويرى“فرانسوا فيليروي” رئيس البنك المركزي الفرنسي أن المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، مع استمرار وتيرة الخفض إلى مستوى 3.5% بحلول العام المقبل.


المصدر:

MENAFN07102024000202011048ID1108752045

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