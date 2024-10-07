إقبال صناديق التحوط على شراء الين قبل تصريحات إيشيبا بشأن الفائدة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أقبلت صناديق التحوط على شراء العملة اليابانية قبل تصريحات رئيس الوزراء الجديد“شيجيرو إيشيبا” غير المؤيدة لمواصلة رفع أسعار الفائدة، والتي أدت لهبوط الين بأعمق وتيرة منذ 15 عاماً.

وحسب بيانات صدرت عن الهيئة الأمريكية لتجارة العقود الآجلة للسلع الأساسية، تحولت مراكز صناديق التحوط إلى صافي شراء للين خلال الأسبوع المنتهي في الأول من أكتوبر في سابقة هي الأولى من نوعها منذ منتصف أغسطس الماضي.

موضوعاتارتفاع الأسهم الآسيوية بفضل المكاسب اليابانية وآمال التحفيز في الصين ارتفاع الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات أولى جلسات الأسبوع ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا بأعلى وتيرة منذ نوفمبر 2022

جاء هذا التحرك قبل تصريحات رئيس الوزراء“شيجيرو إيشيبا” بفترة وجيزة، والتي ذكر خلالها أن اليابان ليست مستعدة لمزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة، وفق ما ذكرته وكالة“بلومبرج” في تقرير.

وعززت بيانات سوق العمل الأمريكية التي صدرت الأسبوع الماضي من الطلب على الين الياباني، إذ أظهرت أن أكبر اقتصادات العالم أضاف وظائف بأكثر من المتوقع في سبتمبر، ما عزز من قيمة الدولار، واحتمالات إجراء الفيدرالي خفضا كبيرا آخر للفائدة.

تسببت تصريحات“إيشيبا” المخالفة للتوقعات في هبوط قيمة الين بنسبة 4.4% على مدار الأسبوع الماضين ليسجل أسوأ أداء له منذ ديسمبر من عام 2009، وأدى ذلك إلى معاودة صناديق التحوط الرهان على انخفاض الين عن طريق عمليات تجارة الفائدة.

وعلى صعيد تعاملات اليوم الإثنين، تراجعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.31% إلى 148.25 ين .



