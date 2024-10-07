الأغوار: الاحتلال يغلق حاجزي تياسير والحمرا

(MENAFN
- Palestine News Network
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الأغوار/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، حاجزي تياسير والحمرا المؤديين إلى الأغوار، في كلا الاتجاهين.
وتشهد الحواجز المؤدية إلى الأغوار منذ عام تشديدات عسكرية كبيرة من قوات الاحتلال، وإعاقة لحركة مرور المواطنين من وإلى الأغوار، كما تشهد إغلاقا كاملا بين الحين والآخر، وهو ما أثر سلبا على كافة مناحي الحياة في مناطق الأغوار.
وأدى ذلك إلى تضرر القطاع الزراعي الذي تعتمد عليه المنطقة بشكل كبير، وذلك بسبب عرقلة دخول المزارعين والعمال إلى الأراضي الزراعية، إضافة إلى تأخير وعرقلة إخراج المنتجات الزراعية إلى الأسواق.
كما تأثرت العملية التعليمية في مدارس الأغوار بسبب الإغلاقات المتكررة، وذلك بسبب عدم تمكن الطواقم التدريسية من الوصول إلى المدارس أو تأخير وصولهم، فضلا عن عدم تمكن حافلة التربية والتعليم التي تنقل الطلاب من المضارب البدوية إلى المدارس من الوصول في الوقت المناسب في كثير من الأحيان أو منع وصولها نهائيا حسب الحالة على
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