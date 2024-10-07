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الأغوار: الاحتلال يغلق حاجزي تياسير والحمرا

10/7/2024 4:31:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الأغوار/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، حاجزي تياسير والحمرا المؤديين إلى الأغوار، في كلا الاتجاهين.

وتشهد الحواجز المؤدية إلى الأغوار منذ عام تشديدات عسكرية كبيرة من قوات الاحتلال، وإعاقة لحركة مرور المواطنين من وإلى الأغوار، كما تشهد إغلاقا كاملا بين الحين والآخر، وهو ما أثر سلبا على كافة مناحي الحياة في مناطق الأغوار.

وأدى ذلك إلى تضرر القطاع الزراعي الذي تعتمد عليه المنطقة بشكل كبير، وذلك بسبب عرقلة دخول المزارعين والعمال إلى الأراضي الزراعية، إضافة إلى تأخير وعرقلة إخراج المنتجات الزراعية إلى الأسواق.

كما تأثرت العملية التعليمية في مدارس الأغوار بسبب الإغلاقات المتكررة، وذلك بسبب عدم تمكن الطواقم التدريسية من الوصول إلى المدارس أو تأخير وصولهم، فضلا عن عدم تمكن حافلة التربية والتعليم التي تنقل الطلاب من المضارب البدوية إلى المدارس من الوصول في الوقت المناسب في كثير من الأحيان أو منع وصولها نهائيا حسب الحالة على

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