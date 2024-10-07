الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية لمدينة طولكرم

MENAFN - Palestine News ) طولكرم/PNN- دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بمزيد من تعزيزاتها العسكرية باتجاه مدينة طولكرم، تزامنا مع استمرار اقتحامها للمدينة منذ منتصف الليلة الماضية.

وأفادت مراسلة الوكالة الرسمية بوصول تعزيزات لآليات الاحتلال باتجاه المدينة من محورها الغربي، جابت شوارعها وأحيائها الغربية والشرقية والجنوبية، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

وأضافت أن قوات الاحتلال تمركزت في محيط الشهيد ثابت ثابت الحكومي.

وكانت آليات الاحتلال وجرافاتها اقتحمت المدينة بعد منتصف الليل، وشرعت بتجريف البنية التحتية في محيط دوار العليمي غربا، ودوار اليونس شمالا، ودوار اكتابا شرقا، وأغلقت الطرق المؤدية إلى مخيم نور شمس من منطقة دوار اكتابا وشارع السكة بسواتر ترابية.

كما جرفت محيط دوار الشهيد سيف أبو لبدة المحاذي لمدخل مخيم نور شمس، والذي دمرته قوات الاحتلال بشكل كامل خلال الاقتحامات السابقة للمخيم.

في غضون ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال الراجلة قرية شوفة جنوب شرق طولكرم، من جهة مستعمرة "أفني حيفتس"، القريبة منها، وأجرت عملية تمشيط واسعة في أراضيها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأعلن محافظ طولكرم مصطفى طقاطقة عن تعليق دوام المؤسسات في المحافظة لهذا اليوم، نظرا لاستمرار اقتحام الاحتلال للمدينة، في الوقت الذي قررت مديرية التربية والتعليم تحويل الدراسة عن بعد في مدارس المدينة والضواحي.