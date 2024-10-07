إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا جنوب نابلس

MENAFN - Palestine News ) نابلس/PNN- أصيب عشرة مواطنين بالاختناق بالغاز السام، اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفادت مصادر طبية، بأن طواقم الهلال الأحمر تعاملت مع عشر إصابات بالاختناق في بيتا.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات فيها.