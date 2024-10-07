إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا جنوب نابلس

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا جنوب نابلس
التاريخ
10/7/2024 4:31:46 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس/PNN- أصيب عشرة مواطنين بالاختناق بالغاز السام، اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس.
وأفادت مصادر طبية، بأن طواقم الهلال الأحمر تعاملت مع عشر إصابات بالاختناق في بيتا.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات فيها.
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