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الاحتلال يقتحم خربثا بني حارث غرب رام الله ويحطم مركبات المواطنين

10/7/2024 4:31:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، قرية خربثا بني حارث غرب رام الله، واعتدت على ممتلكات المواطنين.

وأفادت مصادر أمنية، بأن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها القرية، أطلقت خلالها قنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال قامت بتحطيم عدد من مركبات المواطنين.

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