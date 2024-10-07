الاحتلال يقتحم خربثا بني حارث غرب رام الله ويحطم مركبات المواطنين

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، قرية خربثا بني حارث غرب رام الله، واعتدت على ممتلكات المواطنين.
وأفادت مصادر أمنية، بأن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها القرية، أطلقت خلالها قنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال قامت بتحطيم عدد من مركبات المواطنين.
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