الاحتلال يهدم منزلا غرب الخليل

MENAFN - Palestine News ) الخليل / PNN - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلا في منطقة "فرش الهوى" غرب الخليل.

وقال مراسلنا، إن قوات الاحتلال داهمت منطقة فرش الهوى بمدينة الخليل وجرفت أراضٍ زراعية واقتلعت أشجارا وهدمت منزل المواطن علاء عبد الشكور النتشة، المكون من طابقين وبئر ماء وجدران خارجية، وتبلغ مساحته 130 مترا مربعا.

يذكر أن قوات الاحتلال هدمت خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، 116 منشأة في الضفة، بينها 36 منزلا مأهولا، و13 قيد الإنشاء، و56 منشأة زراعية وغيرها، كما أخطرت بهدم 30 منشأة أخرى في الفترة ذاتها.