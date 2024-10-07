الاحتلال يهدم منزلا غرب الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل / PNN - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلا في منطقة "فرش الهوى" غرب الخليل.
وقال مراسلنا، إن قوات الاحتلال داهمت منطقة فرش الهوى بمدينة الخليل وجرفت أراضٍ زراعية واقتلعت أشجارا وهدمت منزل المواطن علاء عبد الشكور النتشة، المكون من طابقين وبئر ماء وجدران خارجية، وتبلغ مساحته 130 مترا مربعا.
يذكر أن قوات الاحتلال هدمت خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، 116 منشأة في الضفة، بينها 36 منزلا مأهولا، و13 قيد الإنشاء، و56 منشأة زراعية وغيرها، كما أخطرت بهدم 30 منشأة أخرى في الفترة ذاتها.
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