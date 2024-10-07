حالة الطقس: انخفاض ملموس في درجات الحرارة

MENAFN - Palestine News ) رام الله/PNN- توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين، غائمًا جزئيًا إلى صافٍ، مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام. الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.في ساعات المساء والليل، يكون الجو باردًا نسبيًا في المناطق الجبلية ومعتدلًا في باقي المناطق. الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيًا إلى صافٍ، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي بقليل. الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو غائما جزئيًا إلى صافٍ، دون تغير ملحوظ في درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلها السنوي بقليل. الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يستمر الجو الخميس، غائمًا جزئيًا إلى صافٍ، مع استمرار درجات الحرارة أعلى بقليل من معدلها السنوي. الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.