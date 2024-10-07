الاحتلال يدمر شوارع ومداخل محال تجارية في جنين

MENAFN - Palestine News ) جنين / PNN - خلفت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة جنين، اليوم الإثنين، دمارا واسعا بعدة شوارع ومداخل محلات تجارية ومنازل.

وأفادت مصادر محلية، بأن جرافات الاحتلال أعادت تدمير منطقة دوار الحصان، والشارع المؤدي إلى المدخل الشرقي لمستشفى جنين الحكومي وتجريفه بشكل كامل، وتدمير مداخل المحلات التجارية والمنازل في الشارع وإغلاقها بالسواتر الترابية، وتحطيم بعض المركبات.

وأضافت أن قوات الاحتلال أعادت تجريف شوارع في الحارة الشرقية من المدينة، والتي جرى إعادة تأهيلها بعد الاقتحامات الأخيرة.

وأفاد مدير جنين الحكومي د. وسام بكر، بأن جرافات الاحتلال دمرت الشارع المؤدي للمدخل الشرقي للمستشفى بشكل كامل، ما أدى لإعاقة الوصول لثلاجة الموتى بالمستشفى ومستودعات المستلزمات الطبية والوقود.

وأشار إلى أن تجريف الشارع من المدخل الشرقي للمستشفى أعاق وصول مركبات الإسعاف، كما أسفر عن تضرر البوابة الشرقية للمستشفى.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين فجر اليوم، برفقة جرافات عسكرية، واقتحمت الحي الشرقي، وحي حليمة السعدية، والبيادر، وواد عز الدين، ومحيط مستشفى جنين الحكومي، قبل أن تبدأ بعمليات تجريف وتخريب فيها.