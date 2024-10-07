الاحتلال يدمر شوارع ومداخل محال تجارية في جنين

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين / PNN - خلفت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة جنين، اليوم الإثنين، دمارا واسعا بعدة شوارع ومداخل محلات تجارية ومنازل.
وأفادت مصادر محلية، بأن جرافات الاحتلال أعادت تدمير منطقة دوار الحصان، والشارع المؤدي إلى المدخل الشرقي لمستشفى جنين الحكومي وتجريفه بشكل كامل، وتدمير مداخل المحلات التجارية والمنازل في الشارع وإغلاقها بالسواتر الترابية، وتحطيم بعض المركبات.
وأضافت أن قوات الاحتلال أعادت تجريف شوارع في الحارة الشرقية من المدينة، والتي جرى إعادة تأهيلها بعد الاقتحامات الأخيرة.
وأفاد مدير مستشفى جنين الحكومي د. وسام بكر، بأن جرافات الاحتلال دمرت الشارع المؤدي للمدخل الشرقي للمستشفى بشكل كامل، ما أدى لإعاقة الوصول لثلاجة الموتى بالمستشفى ومستودعات المستلزمات الطبية والوقود.
وأشار إلى أن تجريف الشارع من المدخل الشرقي للمستشفى أعاق وصول مركبات الإسعاف، كما أسفر عن تضرر البوابة الشرقية للمستشفى.
وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين فجر اليوم، برفقة جرافات عسكرية، واقتحمت الحي الشرقي، وحي حليمة السعدية، والبيادر، وواد عز الدين، ومحيط مستشفى جنين الحكومي، قبل أن تبدأ بعمليات تجريف وتخريب فيها.
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