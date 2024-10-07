إكس أس دوت كوم تحصد ثلاثية من الجوائز وتُتَوج بلقب أفضل وسيط موثوق

UNITED ARAB EMIRATES, October 7, 2024 /Business News / -- حصدت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS .com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، ثلاثية من الجوائز وتم تتويجها على رأس قائمة "أفضل 100 وسيط عالمي موثوق لعام 2023" خلال حفل توزيع جوائز الأسواق المالية في الشرق الأوسط الذي أقيم يوم السبت 5 أكتوبر 2024.وقد نظمت هذا الحفل المميز شركة "سمارت فيجن" الرائدة في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض الدولية وذلك في فندق اتلانتس النخلة الشهير في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.وحصل الوسيط العالمي متعدد الأصول خلال الحفل على 3 جوائز من ضمنها لقب "أفضل وسيط موثوق"، مما يعزز من ريادته وإبداعه في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال. فقد تم اختيار "إكس أس دوت كوم" (XS ) على رأس قائمة "أفضل 100 وسيط عالمي موثوق"، مما يعكس التزام الوسيط العالمي بالخدمة الموثوقة والمبتكرة.كما تم تكريم السيدة بافلينا زينونوس، رئيسة دعم قسم العملاء في "إكس أس دوت كوم" (XS)، كواحدة من "أفضل 25 امرأة مؤثرة في الأسواق المالية"، والسيدة ديسبينا إيبونا كواحدة من "أفضل 25 مدير تسويق في الأسواق المالية".ويسلط هذا التكريم الضوء على قوة وموهبة فريق عمل "إكس أس دوت كوم" (XS)، ويؤكد على التزام الوسيط العالمي الحائز على جوائز متعددة بالتميز والابداع.وقد جمع الحفل شخصيات بارزة في الأسواق المالية في الشرق الأوسط، احتفالاً بالتميز في الخدمة ورضا العملاء والابتكار. وتشتهر شركة "سمارت فيجن" الرائدة في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض الدولية بخبرتها في القطاع المالي، مع التركيز على التدريب وتنمية المهارات وتنظيم الأحداث الرائدة في القطاع.وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS)، السيد محمد إبراهيم: إننا نشعر بفخر كبير لتلقي هذه الجوائز المرموقة في مثل هذا الحدث المرموق.وأضاف: ان هذا التكريم يعكس التزامنا المستمر بالابتكار والثقة التي يضعها عملاؤنا فينا، وسنواصل السعي لتحقيق مستويات أعلى في خدمة الأسواق المالية على مستوى العالم.من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة "سمارت فيجن" الدكتور محمد النظامي: بصفتنا منظمي حفل توزيع جوائز الأسواق المالية في الشرق الأوسط، يسعدنا تكريم "إكس أس دوت كوم" (XS)، بهذه الجوائز المرموقة.وأضاف: لقد وضع تفانيهم الاستثنائي في تقديم خدمات لا مثيل لها في قطاع الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية معيارًا وساهم بشكل كبير في تقدم هذا القطاع.وتابع الدكتور محمد النظامي: ان فريق عمل "إكس أس دوت كوم" (XS) يستحق هذا التقدير حقًا، ونحن نهنئهم على إنجازاتهم المستحقة.تقييم شركة إكس أس دوت كوم العالميةمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.توفر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS) للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.حول شركة سمارت فيجنشركة سمارت فيجن هي واحدة من أكبر بيوت الخبرة المتخصصة في مجال التدريب وتنمية المهارات وتنظيم المؤتمرات الدولية حول الأسواق المالية العالمية والمحلية.تصنف سمارت فيجن كواحدة من اهم الشركات في مجال التدريب والخبرة المالية للقطاع المالي وأسواق رأس المال في الوطن العربي.

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