فريد للتعليم الإلكترونى تستهدف زيادة استثماراتها إلى 450 مليون جنيه بحلول 2030

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة فريد للتعليم الإلكترونى زيادة استثماراتها إلى 450 مليون جنيه بحلول 2030 من خلال الشراكات المحلية والإقليمية، مقابل 15 مليون جنيه حاليًا، بحسب محمود حسين، المؤسس والرئيس التنفيذى.

أضاف لـ”البورصة”، أن استثمارات منصة“فريد للتعليم الإلكترونى” تتركز فى إعداد المناهج وتدريب فريق العمل وتطوير البنية التحتية للمنصة.

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وقال حسين، إن المنصة تعليمية إلكترونية متخصصة في بناء شخصية الأطفال والشباب ودعم صحتهم النفسية، من خلال منهجية معتمدة من مجلس التعليم الإبداعي في فنلندا.

وعن خططها الاستراتيجية في السوق المحلي، أوضح أن المنصة تركز حاليًا على تعزيز حضورها في السوق المصري عبر التوسع في الشراكات مع المدارس والقطاعات والهيئات التعليمية المختلفة، مع تقديم محتوى تعليمي يتماشى مع قيم المجتمع.

وذكر أن الشركة تهدف لتدريب أكثر من 10 آلاف مدرب ونحو 10 ملايين طفل بحلول 2030، وتوسيع قاعدة العملاء عبر التركيز على الشخصيات المؤثرة في التربية والتعليم.

وقال إن فكرة المنصة بدأت عام 2018 نتيجة الحاجة إلى برامج تعزز المهارات الشخصية والقيم الإنسانية لدى الأطفال، بعد ملاحظة وجود فجوة كبيرة في هذا المجال، وبعد سنوات من البحث تمكنوا من تأسيس منصة فريد farid عام 2024، لتكون أول منصة عربية متخصصة في بناء شخصية الأطفال والشباب ودعم صحتهم النفسية عن طريق جلسات فردية مباشرة عبر الإنترنت.

وعن الخدمات التي توفرها المنصة قال حسين: حاليًا، نقدم دورات تدريبية وورش عمل للأطفال من عمر 3 إلى 18 عامًا، ودورات متخصصة للمدربين، كما نسعى لإقامة شراكات مستقبلية مع جهات العمل المختلفة لتقديم الدعم الكامل لهم حتى تكون بيئات عمل داعمة لموظفيها، عن طريق تقديم برامج تدريبية وورش عمل وخطط تدعم الصحة النفسية والرفاهية الشخصية.

وقال إن الشركة تخطط لتوسيع خدماتها لتشمل برامج متخصصة في الرفاهية النفسية والذكاء العاطفي والصحة العقلية للأطفال، بالإضافة إلى توفير دورات لأولياء الأمور والمعلمين لتعزيز دورهم في دعم أطفالهم وطلابهم.

وعن عدد عملائهم أشار حسين إلى أن الشركة قدمت خدماتها لأكثر من 5 آلاف طفل وأكثر من 500 مدرب ومدربة، متوقعًا زيادة كبيرة فى الأرقام خلال الخمس سنوات القادمة.

وقال إن الشركة لديها خطط للتوسع الإقليمي، حيث تستهدف السوقين السعودي والإماراتي كخطوة أولى، وبدأت بالفعل التواصل مع بعض المدارس والشركاء في هذين البلدين.

وعن التحديات التي تواجههم وكيف تغلبوا عليها أكد أن أكبر التحديات كانت توفير المحتوى المتنوع والمعتمد أكاديميًا بجودة عالية تتناسب مع الفئات العمرية المختلفة.

وتغلبت الشركة على ذلك من خلال الشراكة مع خبراء في التعليم والتكنولوجيا لضمان ملاءمة المحتوى للسوق المحلي والإقليمي.

وفيما يتعلق برؤيته لنمو نشاط الشركات الناشئة في مصر وهل تأثرت بالتغيرات الاقتصادية التي أصابت العالم أكد حسين أن الشركات الناشئة في مصر تشهد نموًا ملحوظًا، خاصة في قطاع التكنولوجيا والتعليم، مضيفًا أنه بالطبع تأثرت بعض الشركات بالتغيرات الاقتصادية العالمية، لكن التوجه نحو الحلول الرقمية والتعليم عن بُعد أدى إلى خلق فرص جديدة للنمو والابتكار.