كيو سالارى السعودية تنتظر رخصة المركزى لإطلاق أعمالها فى مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News) تنتظر شركة“كيو سالارى” السعودية الناشئة الحصول على الرخصة الخاصة بتقديم المدفوعات من البنك المركزى
فى مصر، حيث يجرى العمل على الإجراءات الخاصة بالأمان PCI، وكذلك الإجراءات الخاصة ببنك الإصدار، من أجل إصدار البطاقات فى المرحلة الحالية، بحسب ما ذكرته مريم درويش مديرة البرامج فى الشركة.
وكشفت درويش، أن“كيو سالارى” التى تهتم بالأساس بتحويل الرواتب ودفع جزء من الرواتب مسبقًا عند الطلب مهتمة أيضًا بالدخول إلى سوق التحويلات المالية الخاصة بالعاملين بين مصر والسعودية.
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وذكرت أنها تسعى لخوض جولات تمويلية قريبة، موضحة أنها فى مرحلة الإعداد لتلك الجولات، وبدأت التفاوض مع شركات فى مجالات عدة لميكنة رواتب موظفيها.
وأشارت إلى أن من بين الشركات التى تفاوضها شركات تعمل فى قطاعات الموارد البشرية، والتكنولوجيا المالية، والتأمين، والشركات الخاصة بذوى الياقات الزرقاء مثل العمالة اليومية والمقاولات، حيث إنها تستهدف جميع الفئات.
وأضافت أن هذه الخدمة تتيح للموظفين طلب جزء من الراتب الخاص بهم فى أى وقت من الشهر، بما لا يتعارض مع القوانين الخاصة بحماية الأجور، ويعد الحد الأقصى لها 50% من إجمالى الراتب، وقد تحدد نسب أخرى أقل بناءً على الاتفاق مع الشركات.
وقالت درويش، إن الشركة تدفع للموظفين نيابة عن الشركة المتعاقد معها، على أن تقوم الأخيرة بإعادة تسديد المبلغ لها بنهاية كل شهر، بالإضافة إلى بعض المميزات الأخرى التى تقدمها.
و”كيو سالاري” هى شركة مصرية سعودية ناشئة لتقديم الخدمات المالية للشركات، وتقدم حلولًا للشركات الكبيرة، وكذلك المتوسطة والصغيرة، وتنشط حاليًا فى السعودية، وتقدم خدماتها بدون فوائد، لكنها تحصل على رسوم ثابتة للخدمة، والتى تعد مصدر إيراداتها.
وكشف درويش، أن أنشطة الشركة تتوافق مع الشريعة الإسلامية، ولديها شهادة من السعودية والبحرين وفقًا للهيئات الشرعية الخاصة بهما.
وصرحت درويش، بأن الشركة لديها حاليًا شراكة مع NymCard، تهدف إلى إصدار بطاقات مسبقة الدفع تحمل العلامة التجارية الخاصة بـ”Q Salary”، ليتم تحويل الراتب مقدمًا للموظفين بما فيهم الذين ليس لديهم حساب بنكي، ويتم السحب من خلالها.
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