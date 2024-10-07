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كيو سالارى السعودية تنتظر رخصة المركزى لإطلاق أعمالها فى مصر

10/7/2024 4:04:30 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تنتظر شركة“كيو سالارى” السعودية الناشئة الحصول على الرخصة الخاصة بتقديم المدفوعات من البنك المركزى فى مصر، حيث يجرى العمل على الإجراءات الخاصة بالأمان PCI، وكذلك الإجراءات الخاصة ببنك الإصدار، من أجل إصدار البطاقات فى المرحلة الحالية، بحسب ما ذكرته مريم درويش مديرة البرامج فى الشركة.

وكشفت درويش، أن“كيو سالارى” التى تهتم بالأساس بتحويل الرواتب ودفع جزء من الرواتب مسبقًا عند الطلب مهتمة أيضًا بالدخول إلى سوق التحويلات المالية الخاصة بالعاملين بين مصر والسعودية.

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وذكرت أنها تسعى لخوض جولات تمويلية قريبة، موضحة أنها فى مرحلة الإعداد لتلك الجولات، وبدأت التفاوض مع شركات فى مجالات عدة لميكنة رواتب موظفيها.

وأشارت إلى أن من بين الشركات التى تفاوضها شركات تعمل فى قطاعات الموارد البشرية، والتكنولوجيا المالية، والتأمين، والشركات الخاصة بذوى الياقات الزرقاء مثل العمالة اليومية والمقاولات، حيث إنها تستهدف جميع الفئات.

وأضافت أن هذه الخدمة تتيح للموظفين طلب جزء من الراتب الخاص بهم فى أى وقت من الشهر، بما لا يتعارض مع القوانين الخاصة بحماية الأجور، ويعد الحد الأقصى لها 50% من إجمالى الراتب، وقد تحدد نسب أخرى أقل بناءً على الاتفاق مع الشركات.

وقالت درويش، إن الشركة تدفع للموظفين نيابة عن الشركة المتعاقد معها، على أن تقوم الأخيرة بإعادة تسديد المبلغ لها بنهاية كل شهر، بالإضافة إلى بعض المميزات الأخرى التى تقدمها.

و”كيو سالاري” هى شركة مصرية سعودية ناشئة لتقديم الخدمات المالية للشركات، وتقدم حلولًا للشركات الكبيرة، وكذلك المتوسطة والصغيرة، وتنشط حاليًا فى السعودية، وتقدم خدماتها بدون فوائد، لكنها تحصل على رسوم ثابتة للخدمة، والتى تعد مصدر إيراداتها.

وكشف درويش، أن أنشطة الشركة تتوافق مع الشريعة الإسلامية، ولديها شهادة من السعودية والبحرين وفقًا للهيئات الشرعية الخاصة بهما.

وصرحت درويش، بأن الشركة لديها حاليًا شراكة مع NymCard، تهدف إلى إصدار بطاقات مسبقة الدفع تحمل العلامة التجارية الخاصة بـ”Q Salary”، ليتم تحويل الراتب مقدمًا للموظفين بما فيهم الذين ليس لديهم حساب بنكي، ويتم السحب من خلالها.

بقلم:

MENAFN07102024000202011048ID1108751930

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