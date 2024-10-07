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استدارة البطن مؤشر خطر على صحة القلب

10/7/2024 3:08:02 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - وجد بحث صيني أن ارتفاع مؤشر استدارة الجسم (BRI) على مدى 6 سنوات ارتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تصل إلى 163%، حتى عند استبعاد عوامل خطر صحة القلب الأخرى.

ومؤشر استدارة الجسم هو مقياس جديد نسبياً يتم حسابه بناءً على طول الشخص ومحيط خصره، ويركز على كمية الدهون في البطن.

وأجريت الدراسة في جامعة نانجينغ الطبية في الصين، وقال الباحثون: "تشير نتائجنا إلى أن 6 سنوات من مؤشر كتلة الجسم من المتوسط ​​إلى المرتفع، يبدو أنها تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

وتشير النتائج إلى "أن قياسات مؤشر كتلة الجسم قد تُستخدم كعامل تنبؤي لحدوث أمراض القلب والأوعية الدموية".

ووفق "مجلة هيلث"، شارك في الدراسة 10 آلاف شخص في الصين، وكان جميع المشاركين في سن 45 عاماً أو أكبر عند بدء الدراسة عام 2017، ولم يكن لديهم أمراض القلب والأوعية الدموية وقت التسجيل.

وبعد 4 سنوات من المتابعة، ارتبط ارتفاع مؤشر استدار الجسم بقوة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مقارنة بمن لديهم مؤشر منخفض.

وكان لدى الأشخاص في المجموعة ذات المؤشر المرتفع زيادة بنسبة 163% في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

أما المجموعة ذات الارتفاع المتوسط في مؤشر الاستدارة فكان لديهم خطر أعلى بنسبة 61% للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ولاحظ الباحثون أن معدل الإصابة بالسكتة الدماغية والأحداث القلبية كان أعلى بشكل ملحوظ أيضاً بين المشاركين في المجموعتين.

ويمكن تفسير هذه النتائج من خلال الارتباط بين السمنة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول ومرض السكري من النوع 2، وكلها عوامل خطر لأمراض القلب

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