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لوزن صحي.. تناول العشاء والإفطار مبكراً

10/7/2024 3:08:02 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قالت دراسة إسبانية حديثة إن إبقاء الوزن تحت السيطرة لا يتطلب فقط مراعاة ما نأكله، وإنما الأوقات التي نأكل فيها أيضاً.

وأفادت الدراسة بأن الحفاظ على وزن صحي على المدى الطويل يرتبط بعادتين: الصيام لوقت طويل، وتناول الإفطار مبكراً.

وأجرى الدراسة باحثون من معهد برشلونة للصحة العالمية، وشملت أكثر من 7 آلاف شخص أعمارهم بين 40 و65 عاماً.

وبدأت الدراسة عام 2018، بتسجيل قياسات الوزن والطول للمشاركين، وإجاباتهم على استبيانات حول العادات الغذائية.

وفي عام 2023 تم تسجيل القياسات واستكمال استبيانات جديدة.

ووفق "ساينس دايلي"، وجد تحليل البيانات أن تمديد الصيام طوال الليل يمكن أن يساعد في الحفاظ على وزن صحي، إذا كان مصحوباً بعشاء مبكر وإفطار مبكر.

وقال الباحثون: "نعتقد أن هذا قد يكون لأن تناول الطعام في وقت مبكر من اليوم يتماشى أكثر مع الإيقاعات اليومية، ويسمح بحرق السعرات الحرارية بشكل أفضل، وتنظيم الشهية، ما يساعد في الحفاظ على وزن صحي".

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