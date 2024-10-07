لوزن صحي.. تناول العشاء والإفطار مبكراً

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قالت دراسة إسبانية حديثة إن إبقاء الوزن تحت السيطرة لا يتطلب فقط مراعاة ما نأكله، وإنما الأوقات التي نأكل فيها أيضاً.
وأفادت الدراسة بأن الحفاظ على وزن صحي على المدى الطويل يرتبط بعادتين: الصيام لوقت طويل، وتناول الإفطار مبكراً.
وأجرى الدراسة باحثون من معهد برشلونة للصحة العالمية، وشملت أكثر من 7 آلاف شخص أعمارهم بين 40 و65 عاماً.
وبدأت الدراسة عام 2018، بتسجيل قياسات الوزن والطول للمشاركين، وإجاباتهم على استبيانات حول العادات الغذائية.
وفي عام 2023 تم تسجيل القياسات واستكمال استبيانات جديدة.
ووفق "ساينس دايلي"، وجد تحليل البيانات أن تمديد الصيام طوال الليل يمكن أن يساعد في الحفاظ على وزن صحي، إذا كان مصحوباً بعشاء مبكر وإفطار مبكر.
وقال الباحثون: "نعتقد أن هذا قد يكون لأن تناول الطعام في وقت مبكر من اليوم يتماشى أكثر مع الإيقاعات اليومية، ويسمح بحرق السعرات الحرارية بشكل أفضل، وتنظيم الشهية، ما يساعد في الحفاظ على وزن صحي".
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