نيجيريا: 359 وفاة بسبب (الكوليرا)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الجزائر - 6 - 10 (كونا) -- أعلن المركز النيجيري لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد أن وباء
(الكوليرا) أودى بحياة 359 شخصا على الأقل في الفترة ما بين يناير وسبتمبر من العام الجاري في 33 من ولايات البلاد بما في ذلك العاصمة الاقتصادية (لاغوس).
وأوضح المركز في أحدث حصيلة صادرة عنه "ارتفاع عدد الحالات المشتبه بإصابتها بالكوليرا في نيجيريا إلى 10837 حالة خلال السنة الجارية".
وأشار المركز في تقرير له إلى أنه "تم الإبلاغ عن 15 إصابة مميتة جديدة على الأقل من أصل 198 حالة جديدة مشتبه بها في 5 ولايات الأسبوع الماضي بمعدل وفيات للحالات بلغ 6ر7 بالمئة".
وحث المركز السلطات في مختلف الولايات على "تعزيز خطط التأهب والاستجابة للكوليرا وتطوير القدرات في إدارة حالات الطوارئ".
وتعد (الكوليرا) عدوى إسهالية حادة تنتج عن تناول طعام أو ماء ملوث ببكتيريا الكوليرا.
ويسبب المرض الاسهال والجفاف الشديد الذي قد يؤدي إلى الوفاة. (النهاية)
م ر / م م ج
MENAFN06102024000071011013ID1108751485
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