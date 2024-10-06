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نيجيريا: 359 وفاة بسبب (الكوليرا)

10/6/2024 11:44:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 6 - 10 (كونا) -- أعلن المركز النيجيري لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد أن وباء (الكوليرا) أودى بحياة 359 شخصا على الأقل في الفترة ما بين يناير وسبتمبر من العام الجاري في 33 من ولايات البلاد بما في ذلك العاصمة الاقتصادية (لاغوس).
وأوضح المركز في أحدث حصيلة صادرة عنه "ارتفاع عدد الحالات المشتبه بإصابتها بالكوليرا في نيجيريا إلى 10837 حالة خلال السنة الجارية".
وأشار المركز في تقرير له إلى أنه "تم الإبلاغ عن 15 إصابة مميتة جديدة على الأقل من أصل 198 حالة جديدة مشتبه بها في 5 ولايات الأسبوع الماضي بمعدل وفيات للحالات بلغ 6ر7 بالمئة".
وحث المركز السلطات في مختلف الولايات على "تعزيز خطط التأهب والاستجابة للكوليرا وتطوير القدرات في إدارة حالات الطوارئ".
وتعد (الكوليرا) عدوى إسهالية حادة تنتج عن تناول طعام أو ماء ملوث ببكتيريا الكوليرا.
ويسبب المرض الاسهال والجفاف الشديد الذي قد يؤدي إلى الوفاة. (النهاية)

م ر / م م ج




MENAFN06102024000071011013ID1108751485

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