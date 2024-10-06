الدوري الفرنسي: التعادل الايجابي يحسم لقاء (باريس جيرمان) و(نيس)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 6 - 10 (كونا) -- حسم التعادل الايجابي بهدف لمثله اللقاء الذي جمع فريق (باريس سان جيرمان) ومضيفه (نيس) في اللقاء الذي اقيم على استاد (اليانز ريفييرا) اليوم الاحد ضمن الجولة ال7 من الدوري
الفرنسي لكرة القدم
2024 - 2025.
وتقدم فريق (نيس) بهدفه الاول من خلال لاعب
الهجوم التونسي علي العابدي في أسفل يمين المرمى في الدقيقة ال39.
وفي الشوط الثاني من المباراة استطاع (باريس سان جيرمان) ان يسدد هدف التعادل من خلال اللاعب نونو مينديز بمساعدة عثمان ديمبلي في أسفل يمين المرمى في الدقيقة ال52.
وبهذه النتيجة يحتل (باريس سان جيرمان) المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 17 نقطة بينما يقع فريق (نيس) في المركز التاسع برصيد 9 نقاط. (النهاية)
م ع / م م ج
MENAFN06102024000071011013ID1108751484
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