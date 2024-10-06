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الدوري الإسباني: التعادل الإيجابي يحسم اللقاء بين (أتلتيكو) و (ريال سوسيداد)

10/6/2024 11:44:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 6 - 10 (كونا) -- حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله المباراة بين (أتلتيكو مدريد) ومنافسه (ريال سوسيداد) اليوم الأحد في إطار الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتقدم (اتلتيكو مدريد) مبكرا عبر الأرجنتيني خوليان ألفاريس في الدقيقة الأولى من المباراة التي أجريت على ملعب (ريالي أرينا) لكن الكرواتي لوكا سوتشيتش أدرك هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 84 ليحصد الفريقان نقطة التعادل.
ورفع (أتلتيكو مدريد) رصيده إلى 17 نقطة ليصعد إلى المركز الثالث بالترتيب العام للمسابقة بفارق الأهداف أمام (فياريال) الرابع فيما رفع (ريال سوسيداد) رصيده إلى تسع نقاط في المركز 15 بالترتيب.
وفي إطار الجولة نفسها في وقت سابق اليوم فاز المتصدر (برشلونة) بثلاثية نظيفة على (ألافيس) في حين فاز الوصيف (ريال مدريد) بهدفين نظيفين على (فياريال) الرابع في الترتيب. (النهاية)

ه ن د / ف ا س



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