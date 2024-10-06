الدوري الإسباني: التعادل الإيجابي يحسم اللقاء بين (أتلتيكو) و (ريال سوسيداد)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 6 - 10 (كونا) -- حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله المباراة بين (أتلتيكو مدريد) ومنافسه (ريال سوسيداد) اليوم الأحد في إطار الجولة التاسعة من الدوري
الإسباني لكرة القدم.
وتقدم (اتلتيكو مدريد) مبكرا عبر الأرجنتيني خوليان ألفاريس في الدقيقة الأولى من المباراة التي أجريت على ملعب (ريالي أرينا) لكن الكرواتي لوكا سوتشيتش أدرك هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 84 ليحصد الفريقان نقطة التعادل.
ورفع (أتلتيكو مدريد) رصيده إلى 17 نقطة ليصعد إلى المركز الثالث بالترتيب العام للمسابقة بفارق الأهداف أمام (فياريال) الرابع فيما رفع (ريال سوسيداد) رصيده إلى تسع نقاط في المركز 15 بالترتيب.
وفي إطار الجولة نفسها في وقت سابق اليوم فاز المتصدر (برشلونة) بثلاثية نظيفة على (ألافيس) في حين فاز الوصيف (ريال مدريد) بهدفين نظيفين على (فياريال) الرابع في الترتيب. (النهاية)
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