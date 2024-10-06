الأمريكية كوكو غوف تتوج ببطولة الصين المفتوحة للتنس

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بكين - 6 - 10 (كونا) –– توجت الأمريكية كوكو غوف المصنفة السادسة عالميا اليوم الأحد ببطولة الصين المفتوحة للتنس المقامة في بكين بعد فوزها على التشيكية كارولينا موخوفا بمجموعتين (6 - 1) و (6 - 3).
وحصدت غوف (20 عاما) البطولة بعد منافسة استمرت لساعة و 16 دقيقة فقط لتتوج لأول مرة بلقب بطولة بكين لفردي السيدات.
وبهذا تكون غوف قد حققت انتصارها الأربعين في هذا الموسم ولقبها الثامن في مسيرتها الاحترافية. (النهاية)
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