Monday, 07 October 2024 07:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأمريكية كوكو غوف تتوج ببطولة الصين المفتوحة للتنس

10/6/2024 11:44:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بكين - 6 - 10 (كونا) –– توجت الأمريكية كوكو غوف المصنفة السادسة عالميا اليوم الأحد ببطولة الصين المفتوحة للتنس المقامة في بكين بعد فوزها على التشيكية كارولينا موخوفا بمجموعتين (6 - 1) و (6 - 3).
وحصدت غوف (20 عاما) البطولة بعد منافسة استمرت لساعة و 16 دقيقة فقط لتتوج لأول مرة بلقب بطولة بكين لفردي السيدات.
وبهذا تكون غوف قد حققت انتصارها الأربعين في هذا الموسم ولقبها الثامن في مسيرتها الاحترافية. (النهاية)

س ل ق / ه س ص




MENAFN06102024000071011013ID1108751480

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث