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قتل شخص وإصابة 11 آخرين بانفجار قرب مطار جنوب باكستان

10/6/2024 11:44:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام آباد - 6 - 10 (كونا) -- أعلنت باكستان اليوم الاحد قتل شخص على الأقل وإصابة 11 آخرين في انفجار قرب مطار في مدينة (كراتشي) جنوب البلاد.
وقال وزير الداخلية الإقليمي ضياء حسن لانجار في بيان إن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة.
من جانبها أكدت إدارة الإنقاذ في إقليم (السند) أنه تم نقل جثة وعدد من المصابين إلى المستشفى موضحة أن 10 مركبات تضررت في الحريق الذي نشب بعد الانفجار الذي تسبب كذلك في تدمير أربع سيارات بالكامل.
ومن ناحيته قال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الباكستانية سيف الله في بيان إن الانفجار لم يسبب أي أضرار مادية في مبنى المطار وأصوله مضيفا أن "إدارة المطار أرسلت على الفور سيارات إطفاء إلى مكان الانفجار".
وأضاف البيان أن "المؤسسات المعنية تقوم بالتحقيق في أسباب الانفجار" مبينا أن كافة نقاط الدخول والخروج من المطار تم إغلاقها من قبل الجهات الأمنية. (النهاية)

س ب ك / م ع ح ع




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