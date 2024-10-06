قتل شخص وإصابة 11 آخرين بانفجار قرب مطار جنوب باكستان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
إسلام آباد - 6 - 10 (كونا) -- أعلنت باكستان اليوم الاحد قتل شخص على الأقل وإصابة 11 آخرين في انفجار قرب مطار في مدينة (كراتشي) جنوب البلاد.
وقال وزير
الداخلية الإقليمي ضياء حسن لانجار في بيان إن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة.
من جانبها أكدت إدارة الإنقاذ في إقليم (السند) أنه تم نقل
جثة وعدد من المصابين إلى المستشفى موضحة أن 10 مركبات تضررت في الحريق الذي نشب بعد الانفجار الذي تسبب كذلك في تدمير أربع سيارات بالكامل.
ومن ناحيته قال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الباكستانية سيف الله في بيان إن الانفجار لم يسبب أي أضرار مادية في مبنى المطار وأصوله مضيفا أن "إدارة المطار أرسلت على الفور سيارات إطفاء إلى مكان الانفجار".
وأضاف البيان أن "المؤسسات المعنية تقوم بالتحقيق في أسباب الانفجار" مبينا أن كافة نقاط الدخول والخروج من المطار تم إغلاقها من قبل الجهات الأمنية. (النهاية)
س ب ك / م ع ح ع
MENAFN06102024000071011013ID1108751479
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