وزيرة (الشؤون): دعم المنتجات الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 6 - 10 (كونا) -– أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الأحد أهمية دعم المنتجات الوطنية بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي ورفع مستوى الإنتاج المحلي.
جاء ذلك في تصريح صحفي
للوزيرة الحويلة بمناسبة افتتاح منفذ تسويقي جديد لاتحاد المزارعين
في فرضة منطقة (فهد الأحمد) بمحافظة (الأحمدي) التي تأتي ضمن الجهود الرامية لتوسيع أسواق المنتجات الزراعية المحلية.
وأشادت الحويلة بدور المزارعين في دعم الأمن الغذائي من خلال جودة المنتجات المحلية معربة عن تقديرها للجهود المبذولة لتعزيز المحصول الزراعي الكويتي.
وأكدت التزام الوزارة بدعم كل ما يعود بالنفع على المواطنين ويعزز من قيمة المنتجات المحلية. (النهاية)
ع ي س / م م ج
MENAFN06102024000071011013ID1108751478
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