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وزيرة (الشؤون): دعم المنتجات الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي

10/6/2024 11:44:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 10 (كونا) -– أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الأحد أهمية دعم المنتجات الوطنية بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي ورفع مستوى الإنتاج المحلي.
جاء ذلك في تصريح صحفي للوزيرة الحويلة بمناسبة افتتاح منفذ تسويقي جديد لاتحاد المزارعين في فرضة منطقة (فهد الأحمد) بمحافظة (الأحمدي) التي تأتي ضمن الجهود الرامية لتوسيع أسواق المنتجات الزراعية المحلية.
وأشادت الحويلة بدور المزارعين في دعم الأمن الغذائي من خلال جودة المنتجات المحلية معربة عن تقديرها للجهود المبذولة لتعزيز المحصول الزراعي الكويتي.
وأكدت التزام الوزارة بدعم كل ما يعود بالنفع على المواطنين ويعزز من قيمة المنتجات المحلية. (النهاية)

ع ي س / م م ج




MENAFN06102024000071011013ID1108751478

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