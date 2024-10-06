موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - وكالة الأنباء الكويتية (كونا) تطلق "رسميا" تطبيقها الإخباري على الهواتف الذكية و(مرصد كونا للتحقق من الأخبار والرد على الإشاعات).
الكويت - شركة الخطوط الجوية الكويتية تعلن زيادة السعة الإستيعابية للمسافرين القادمين من العاصمة الإيرانية طهران يوم غد الاثنين على رحلة رقم (ku516).
الرياض - الديوان الملكي السعودي يعلن إجراء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بعض الفحوصات الطبية.
طهران – هيئة الطيران المدني الإيرانية تعلن الغاء رحلات الطيران في عدد من مطارات البلاد حتى صباح الإثنين.
تونس - النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة التونسية تظهر حصول الرئيس الحالي قيس سعيد على 2ر89 بالمئة من أصوات الناخبين.
الجزائر - المركز النيجيري لمكافحة الأمراض والوقاية منها يعلن أن وباء (الكوليرا) أودى بحياة 359 شخصا على الأقل في الفترة ما بين يناير وسبتمبر من العام الجاري في 33 من ولايات البلاد بما في ذلك العاصمة الاقتصادية (لاغوس).
القاهرة - مصر تعلن نجاح تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة بمحطة (الضبعة) النووية.
نيودلهي - ثمانية أشخاص يلقون مصرعهم بسبب الفيضانات التي تضرب بنغلاديش إثر الأمطار الموسمية الغزيرة التي يتواصل هطولها على البلاد منذ أربعة أيام.
نيودلهي - عشرة أشخاص يلقون مصرعهم جراء فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن أمطار غزيرة بمحافظة (جنوب جارو هيلز) في ولاية (ميغالايا) شمال شرقي الهند. (النهاية) م ع ح ع
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