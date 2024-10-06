موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وكالة الأنباء الكويتية (كونا) تطلق "رسميا" تطبيقها الإخباري على الهواتف الذكية و(مرصد كونا للتحقق من الأخبار والرد على الإشاعات).

الكويت - شركة الخطوط الجوية الكويتية تعلن زيادة السعة الإستيعابية للمسافرين القادمين من العاصمة الإيرانية طهران يوم غد الاثنين على رحلة رقم (ku516).

الرياض - الديوان الملكي السعودي يعلن إجراء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بعض الفحوصات الطبية.

طهران – هيئة الطيران المدني الإيرانية تعلن الغاء رحلات الطيران في عدد من مطارات البلاد حتى صباح الإثنين.

تونس - النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة التونسية تظهر حصول الرئيس الحالي قيس سعيد على 2ر89 بالمئة من أصوات الناخبين.

الجزائر - المركز النيجيري لمكافحة الأمراض والوقاية منها يعلن أن وباء (الكوليرا) أودى بحياة 359 شخصا على الأقل في الفترة ما بين يناير وسبتمبر من العام الجاري في 33 من ولايات البلاد بما في ذلك العاصمة الاقتصادية (لاغوس).

القاهرة - مصر تعلن نجاح تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة بمحطة (الضبعة) النووية.

نيودلهي - ثمانية أشخاص يلقون مصرعهم بسبب الفيضانات التي تضرب بنغلاديش إثر الأمطار الموسمية الغزيرة التي يتواصل هطولها على البلاد منذ أربعة أيام.

نيودلهي - عشرة أشخاص يلقون مصرعهم جراء فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن أمطار غزيرة بمحافظة (جنوب جارو هيلز) في ولاية (ميغالايا) شمال شرقي الهند. (النهاية) م ع ح ع