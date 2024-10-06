هيئة السياحة: جذب سياحي وفعاليات ترفيهية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أكدت سارة أحمد بوحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض أنه لأول مرة، تحتضن البحرين مؤتمر routes world ، والذي يؤكد جاهزية المملكة لاستقطاب هذا النوع من الفعاليات، حيث يلتقي قطاعا السياحة والطيران في موقع واحد من أجل التعاون المشترك، حيث سيتم توقيع العديد من الاتفاقيات على هامش المؤتمر.
وأضافت: «هذا العدد من المشاركين من شركات الطيران والمطارات وشركات السفر والسياحة يسهم في رفع مستويات الجذب السياحي». وبينت: «تم تنظيم العديد من البرامج السياحية للمشاركين في المؤتمر للتعرف على المواقع السياحية والثقافية في المملكة».
وتحدثت عن الفعاليات الترفيهية التي تقام على هامش المؤتمر وتستقطب كافة أفراد العائلة من أجل تشجيع السياح على تكرار زياراتهم للبحرين، مبينة أن العنصر البشري المحلي مضياف واجتماعي.
MENAFN06102024000055011008ID1108751456
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.