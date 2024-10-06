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هيئة السياحة: جذب سياحي وفعاليات ترفيهية

10/6/2024 11:43:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكدت‭ ‬سارة‭ ‬أحمد‭ ‬بوحجي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬أنه‭ ‬لأول‭ ‬مرة،‭ ‬تحتضن‭ ‬البحرين‭ ‬مؤتمر routes ‭ ‬ world ‭ ‬،‭ ‬والذي‭ ‬يؤكد‭ ‬جاهزية‭ ‬المملكة‭ ‬لاستقطاب‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الفعاليات،‭ ‬حيث‭ ‬يلتقي‭ ‬قطاعا‭ ‬السياحة‭ ‬والطيران‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬توقيع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المؤتمر‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬والمطارات‭ ‬وشركات‭ ‬السفر‭ ‬والسياحة‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستويات‭ ‬الجذب‭ ‬السياحي‮»‬‭. ‬وبينت‭: ‬‮«‬تم‭ ‬تنظيم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬السياحية‭ ‬للمشاركين‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬المواقع‭ ‬السياحية‭ ‬والثقافية‭ ‬في‭ ‬المملكة‮»‬‭.‬

وتحدثت‭ ‬عن‭ ‬الفعاليات‭ ‬الترفيهية‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المؤتمر‭ ‬وتستقطب‭ ‬كافة‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تشجيع‭ ‬السياح‭ ‬على‭ ‬تكرار‭ ‬زياراتهم‭ ‬للبحرين،‭ ‬مبينة‭ ‬أن‭ ‬العنصر‭ ‬البشري‭ ‬المحلي‭ ‬مضياف‭ ‬واجتماعي‭.‬

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