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وزيرة السياحة: نسخة ثالثة من أعياد البحرين

10/6/2024 11:43:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

كشفت‭ ‬فاطمة‭ ‬بنت‭ ‬جعفر‭ ‬الصيرفي‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة‭ ‬عن‭ ‬قرب‭ ‬إطلاق‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬رزنامة‭ ‬فعاليات‭ ‬وأنشطة‭ ‬موسم‭ ‬أعياد‭ ‬البحرين‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الاحتفاليات‭ ‬والمهرجانات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬محافظات‭ ‬المملكة‭ ‬طول‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وأكدت‭: ‬‮«‬سيتم‭ ‬الاعلان‭ ‬عن‭ ‬البرنامج‭ ‬خلال‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‮»‬‭. ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مؤتمر‭ ‬ routes ‭ ‬ world ‭ ‬يعزز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬السياحية‭ ‬إقليمياً‭ ‬ودولياً،‭ ‬وعلى‭ ‬الأخص‭ ‬كوجهة‭ ‬سياحية‭ ‬لاستقطاب‭ ‬المؤتمرات‭ ‬والمعارض‭ ‬الدولية‭.‬

ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يعدّ‭ ‬منصة‭ ‬لاستقطاب‭ ‬الناقلات‭ ‬الجوية‭ ‬العالمية‭ ‬وعقد‭ ‬الشراكات‭ ‬المثمرة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬السياحي‭ ‬والنقل‭ ‬الجوي،‭ ‬حيث‭ ‬ستقام‭ ‬على‭ ‬هامشه‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاجتماعات‭ ‬التنسيقية‭ ‬التي‭ ‬تسبق‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقيات‮»‬‭.‬

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