وزيرة السياحة: نسخة ثالثة من أعياد البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
كشفت فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة عن قرب إطلاق النسخة الثالثة من رزنامة فعاليات وأنشطة موسم أعياد البحرين والتي تشمل مجموعة واسعة من الاحتفاليات والمهرجانات في مختلف محافظات المملكة طول شهر ديسمبر الجاري.
وأكدت: «سيتم الاعلان عن البرنامج خلال أكتوبر الجاري». وأشارت إلى أن مؤتمر routes world يعزز مكانة البحرين السياحية إقليمياً ودولياً، وعلى الأخص كوجهة سياحية لاستقطاب المؤتمرات والمعارض الدولية.
ولفتت إلى أنه «يعدّ منصة لاستقطاب الناقلات الجوية العالمية وعقد الشراكات المثمرة في المجال السياحي والنقل الجوي، حيث ستقام على هامشه العديد من الاجتماعات التنسيقية التي تسبق توقيع الاتفاقيات».
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