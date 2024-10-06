مطارات عالمية تشارك بثقافاتها المختلفة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
شارك حوالي 530 مطاراً من جميع أنحاء العالم، في معرض النقل الجوي العالمي «روتس وورلد 2024» الذي تستضيفه مملكة البحرين لأول مرة في الشرق الأوسط على مدى 3 أيام.
وقد لفت انتباه زوار المعرض الثقافات المختلفة التي احتضنتها مملكة البحرين من خلال هذا المعرض العالمي، وقد عرضت كل دولة من خلال مطارها ثقافاتها ومنتجاتها.
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