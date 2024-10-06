مطارات عالمية تشارك بثقافاتها المختلفة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

شارك‭ ‬حوالي‭ ‬530‭ ‬مطاراً‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬النقل‭ ‬الجوي‭ ‬العالمي‭ ‬‮«‬روتس‭ ‬وورلد‭ ‬2024‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تستضيفه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬3‭ ‬أيام‭.‬

وقد‭ ‬لفت‭ ‬انتباه‭ ‬زوار‭ ‬المعرض‭ ‬الثقافات‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬احتضنتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬العالمي،‭ ‬وقد‭ ‬عرضت‭ ‬كل‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مطارها‭ ‬ثقافاتها‭ ‬ومنتجاتها‭.‬