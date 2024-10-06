10 شركات طيران جديدة في المطار.. ومرحلة ثانية لمنطقة الشحن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬محمد‭ ‬البنفلاح‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬استقطاب‭ ‬10‭ ‬شركات‭ ‬طيران‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي،‭ ‬5‭ ‬منها‭ ‬تم‭ ‬استقطابها‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬و5‭ ‬شركات‭ ‬أخرى‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬طور‭ ‬الإعداد‭ ‬لإطلاق‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ (‬قرية‭ ‬الشحن‭ ‬الجوي‭ ‬السريع‭) ‬في‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬بدء‭ ‬عمليات‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬القرية‭.‬

وقال‭ ‬البنفلاح‭ ‬‮«‬سيتم‭ ‬إطلاق‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬القرية‭ ‬خلال‭ ‬احتفالات‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‮»‬،‭ ‬موضحا‭ ‬‮«‬مع‭ ‬اكتمال‭ ‬إنشاء‭ ‬القرية،‭ ‬سترتفع‭ ‬سعة‭ ‬مساحات‭ ‬الشحن‭ ‬الجوي‭ ‬في‭ ‬المطار‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬ربع‭ ‬مليون‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يسمح‭ ‬للشركات‭ ‬المتعلقة‭ ‬برفع‭ ‬طاقتها‭ ‬الاستيعابية‭ ‬بما‭ ‬يفوق‭ ‬طاقتها‭ ‬الحالية‭ ‬ودخول‭ ‬شركات‭ ‬جديدة‭ ‬منافسة‭ ‬في‭ ‬المجال‮»‬‭.‬

وتحدث‭ ‬عن‭ ‬مشاركة‭ ‬2300‭ ‬مشارك‭ ‬من‭ ‬110‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬ومعرض‭ ‬النقل‭ ‬الجوي‭ ‬العالمي‭ ‬‮«‬روتس‭ ‬وورلد‭ ‬2024‮»‬،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬230‭ ‬شركة‭ ‬طيران،‭ ‬ويعتبر‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬ثاني‭ ‬أعلى‭ ‬عدد‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬المؤتمر‭ ‬العالمي‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬يتيح‭ ‬المعرض‭ ‬الفرصة‭ ‬لمطار‭ ‬البحرين‭ ‬للالتقاء‭ ‬بشركات‭ ‬الطيران‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الدفع‭ ‬برفع‭ ‬عدد‭ ‬الوجهات‭ ‬إلى‭ ‬100‭ ‬وجهة‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2025‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬توقيعها‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر،‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬بيئة‭ ‬حاضنة‭ ‬ومعززة‭ ‬لتوقيعها،‭ ‬حيث‭ ‬تقوم‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬بخلق‭ ‬علاقات‭ ‬تعارفية‭ ‬على‭ ‬بعضها‭ ‬البعض‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تحديد‭ ‬أولوياتها‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الوجهات‭.‬