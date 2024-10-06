10 شركات طيران جديدة في المطار.. ومرحلة ثانية لمنطقة الشحن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن محمد البنفلاح الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين استقطاب 10 شركات طيران جديدة في مطار البحرين الدولي، 5 منها تم استقطابها حتى الآن، و5 شركات أخرى قبل نهاية العام الحالي.
وأكد أن مطار البحرين في طور الإعداد لإطلاق المرحلة الثانية من (قرية الشحن الجوي السريع) في مطار البحرين الدولي وذلك بعد بدء عمليات المرحلة الأولى من القرية.
وقال البنفلاح «سيتم إطلاق المرحلة الثانية من القرية خلال احتفالات العيد الوطني في ديسمبر»، موضحا «مع اكتمال إنشاء القرية، سترتفع سعة مساحات الشحن الجوي في المطار إلى ما يقارب ربع مليون متر مربع، وهو ما يسمح للشركات المتعلقة برفع طاقتها الاستيعابية بما يفوق طاقتها الحالية ودخول شركات جديدة منافسة في المجال».
وتحدث عن مشاركة 2300 مشارك من 110 دولة من حول العالم في مؤتمر ومعرض النقل الجوي العالمي «روتس وورلد 2024»، إلى جانب 230 شركة طيران، ويعتبر هذا الرقم من المشاركين ثاني أعلى عدد في تاريخ المؤتمر العالمي.
وأضاف «يتيح المعرض الفرصة لمطار البحرين للالتقاء بشركات الطيران من أجل الدفع برفع عدد الوجهات إلى 100 وجهة حتى عام 2025».
وأشار إلى أن الاتفاقيات لا يتم توقيعها خلال المؤتمر، بل هو بيئة حاضنة ومعززة لتوقيعها، حيث تقوم شركات الطيران بخلق علاقات تعارفية على بعضها البعض ومن ثم تحديد أولوياتها من حيث الوجهات.
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