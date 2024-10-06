((تمكين)) يطلق برنامجا لتأهيل وإشراك البحرينيين في العمل الحر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن صندوق العمل (تمكين) شراكة إستراتيجية مع منصة العمل الحر الرائدة عالمياً Freelancer . com بهدف تدريب وإعداد البحرينيين للتميز في سوق الأعمال الحرة محلياً وعالمياً. من خلال هذه الشراكة، سيقدم تمكين برنامجا تدريبيا مصمما بالتعاون مع خبراء مختصين في منصة Freelancer . com ، بالإضافة إلى إشراكهم في المنصة.
وستقدم هذه الشراكة الفرصة للبحرينيين للانضمام إلى برنامج تدريبي يتضمن ثلاث مراحل رئيسية والتي ستركز على تطوير المهارات العملية للمشاركين ومن ثم التدريب على رأس العمل تحت إشراف خبراء. وفي نهاية البرنامج، سيحصل المشاركون على فرصة التقدم بعروض لمشاريع قائمة عبر المنصة والمنافسة في سوق عالمي للعمل عليها مع توفير الدعم والإشراف لضمان نجاحهم.
وتعد منصة Freelancer . com أكبر سوق للعمل الحر في العالم من حيث عدد المستخدمين والمشاريع، حيث تقوم المنصة بربط ما يفوق 74 مليونا من المستقلين في مجال العمل الحر وأصحاب الأعمال من أكثر من 247 دولة حول العالم. وتقدم المنصة الفرصة للمشاركين لعرض مهاراتهم والبحث عن مشاريع ووظائف مستقلة تتناسب مع مواهبهم المتخصصة.
الجدير بالذكر أن هنالك 400 مليون عامل في مجال العمل الحر حول العالم حيث بلغ حجم سوق عمل المستقلين 12 % ( freelancers ) من سوق العمل العالمي خلال العام الماضي بحسب دراسة البنك الدولي.
تعليقاً على هذه المبادرة، أكدت مها عبدالحميد مفيز، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين)، أهمية مواكبة التغيرات العالمية في سوق العمل وتهيئة الكفاءات الوطنية للاستفادة من الفرص الواعدة التي تنتج عنها، حيث صرحت: «ساهمت التطورات التكنولوجية المتسارعة في فتح أبواب الفرص أمام الموهوبين الراغبين في العمل الحر، وسهلت الوصول إلى المشاريع والعملاء محلياً وعالمياً، مقدمة بذلك المجال لكسب الخبرات المتنوعة والعمل بمرونة تتناسب مع احتياجاتهم. لذلك حرصنا على التعاون مع أكبر منصة متخصصة في هذا المجال في العالم من أجل تقديم أفضل مستوى ممكن من التدريب العملي والخبرات للكفاءات البحرينية المهتمة بالعمل الحر، ومدهم بالمهارات والمعلومات اللازمة للانطلاق في هذا المجال الذي يوفر فرصا غير محدودة للعمل والنمو».
ويتم استقبال الطلبات في الوقت الحالي وحتى تاريخ 27 أكتوبر 2024 عبر الموقع الإلكتروني >. freelancer . com / tamkeen ،
حيث يمكن للبحرينيين ممن يبلغون من العمر 18 عاماً أو أكثر التقديم
ويشترط أن يكون لديهم مهارات في أحد المجالات التالية: التصميم الجرافيكي، وتطوير البرامج، وعلوم وتحليل البيانات، وتطوير الألعاب الإلكترونية، والتسويق الإلكتروني وإدارة قنوات التواصل الاجتماعي، وتصميم الرسوم المتحركة والرسوم ثلاثية الأبعاد، وتحرير وإنتاج الفيديو، وبرمجة الجافا، والترجمة وكتابة المحتوى، أو غيرها من المجالات المناسبة للعمل الحر من خلال المنصة.
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