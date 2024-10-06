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((تمكين)) يطلق برنامجا لتأهيل وإشراك البحرينيين في العمل الحر

10/6/2024 11:43:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬شراكة‭ ‬إستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬منصة‭ ‬العمل‭ ‬الحر‭ ‬الرائدة‭ ‬عالمياً‭ ‬ Freelancer ‭.‬ com ‭ ‬بهدف‭ ‬تدريب‭ ‬وإعداد‭ ‬البحرينيين‭ ‬للتميز‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الأعمال‭ ‬الحرة‭ ‬محلياً‭ ‬وعالمياً‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة،‭ ‬سيقدم‭ ‬تمكين‭ ‬برنامجا‭ ‬تدريبيا‭ ‬مصمما‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬خبراء‭ ‬مختصين‭ ‬في‭ ‬منصة‭ ‬ Freelancer ‭.‬ com ،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إشراكهم‭ ‬في‭ ‬المنصة‭.‬

وستقدم‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الفرصة‭ ‬للبحرينيين‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬برنامج‭ ‬تدريبي‭ ‬يتضمن‭ ‬ثلاث‭ ‬مراحل‭ ‬رئيسية‭ ‬والتي‭ ‬ستركز‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬المهارات‭ ‬العملية‭ ‬للمشاركين‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬التدريب‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬العمل‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬خبراء‭. ‬وفي‭ ‬نهاية‭ ‬البرنامج،‭ ‬سيحصل‭ ‬المشاركون‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬التقدم‭ ‬بعروض‭ ‬لمشاريع‭ ‬قائمة‭ ‬عبر‭ ‬المنصة‭ ‬والمنافسة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬عالمي‭ ‬للعمل‭ ‬عليها‭ ‬مع‭ ‬توفير‭ ‬الدعم‭ ‬والإشراف‭ ‬لضمان‭ ‬نجاحهم‭.‬

وتعد‭ ‬منصة‭ ‬ Freelancer ‭.‬ com ‭ ‬أكبر‭ ‬سوق‭ ‬للعمل‭ ‬الحر‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬عدد‭ ‬المستخدمين‭ ‬والمشاريع،‭ ‬حيث‭ ‬تقوم‭ ‬المنصة‭ ‬بربط‭ ‬ما‭ ‬يفوق‭ ‬74‭ ‬مليونا‭ ‬من‭ ‬المستقلين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬الحر‭ ‬وأصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬247‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭. ‬وتقدم‭ ‬المنصة‭ ‬الفرصة‭ ‬للمشاركين‭ ‬لعرض‭ ‬مهاراتهم‭ ‬والبحث‭ ‬عن‭ ‬مشاريع‭ ‬ووظائف‭ ‬مستقلة‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬مواهبهم‭ ‬المتخصصة‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬هنالك‭ ‬400‭ ‬مليون‭ ‬عامل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬الحر‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬حجم‭ ‬سوق‭ ‬عمل‭ ‬المستقلين‭ ‬12 ‭%‬ ‭ (‬ freelancers ‭) ‬من‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬العالمي‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بحسب‭ ‬دراسة‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭.‬

تعليقاً‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة،‭ ‬أكدت‭ ‬مها‭ ‬عبدالحميد‭ ‬مفيز،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لصندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭)‬،‭ ‬أهمية‭ ‬مواكبة‭ ‬التغيرات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وتهيئة‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬الواعدة‭ ‬التي‭ ‬تنتج‭ ‬عنها،‭ ‬حيث‭ ‬صرحت‭: ‬‮«‬ساهمت‭ ‬التطورات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬المتسارعة‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬أبواب‭ ‬الفرص‭ ‬أمام‭ ‬الموهوبين‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الحر،‭ ‬وسهلت‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المشاريع‭ ‬والعملاء‭ ‬محلياً‭ ‬وعالمياً،‭ ‬مقدمة‭ ‬بذلك‭ ‬المجال‭ ‬لكسب‭ ‬الخبرات‭ ‬المتنوعة‭ ‬والعمل‭ ‬بمرونة‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬احتياجاتهم‭. ‬لذلك‭ ‬حرصنا‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬أكبر‭ ‬منصة‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬مستوى‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬التدريب‭ ‬العملي‭ ‬والخبرات‭ ‬للكفاءات‭ ‬البحرينية‭ ‬المهتمة‭ ‬بالعمل‭ ‬الحر،‭ ‬ومدهم‭ ‬بالمهارات‭ ‬والمعلومات‭ ‬اللازمة‭ ‬للانطلاق‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬الذي‭ ‬يوفر‭ ‬فرصا‭ ‬غير‭ ‬محدودة‭ ‬للعمل‭ ‬والنمو‮»‬‭.‬

ويتم‭ ‬استقبال‭ ‬الطلبات‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬وحتى‭ ‬تاريخ‭ ‬27‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني >‭.‬ freelancer ‭.‬ com ‭/‬ tamkeen ‭ ‬،‭
‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬للبحرينيين‭ ‬ممن‭ ‬يبلغون‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬18‭ ‬عاماً‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬التقديم‭
‬ويشترط‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لديهم‭ ‬مهارات‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬المجالات‭ ‬التالية‭: ‬التصميم‭ ‬الجرافيكي،‭ ‬وتطوير‭ ‬البرامج،‭ ‬وعلوم‭ ‬وتحليل‭ ‬البيانات،‭ ‬وتطوير‭ ‬الألعاب‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬والتسويق‭ ‬الإلكتروني‭ ‬وإدارة‭ ‬قنوات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وتصميم‭ ‬الرسوم‭ ‬المتحركة‭ ‬والرسوم‭ ‬ثلاثية‭ ‬الأبعاد،‭ ‬وتحرير‭ ‬وإنتاج‭ ‬الفيديو،‭ ‬وبرمجة‭ ‬الجافا،‭ ‬والترجمة‭ ‬وكتابة‭ ‬المحتوى،‭ ‬أو‭ ‬غيرها‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬المناسبة‭ ‬للعمل‭ ‬الحر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المنصة‭.‬

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