((بتلكو)) تحظى بتقدير هيئة تنظيم الاتصالات للتميز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أطلقت شركة بتلكو، إحدى شركات Beyon ، تجربة مجانية لشبكة الهاتف المحمول مدة 7 أيام، حيث تدعو الزبائن إلى تجربة تميز شبكتها بشكل مباشر. يمكن للزبائن الاستفادة من هذه التجربة بكل سهولة عبر تطبيق بتلكو، حيث يمكنهم التسجيل للحصول على شريحة eSIM مؤقتة دون أي رسوم أو التزامات إضافية. بعد انتهاء فترة التجربة، يمكن للزبائن الاشتراك في أي من خطط الدفع الشهري أو مسبق الدفع المتاحة على التطبيق.
وتأتي هذه المبادرة تماشيًا مع التقدير الذي حصلت عليه شركة بتلكو مؤخرًا في أحدث تقرير صادر عن هيئة تنظيم الاتصالات حول تجربة شبكات الهاتف المتنقل. ويعكس هذا التقدير جهود بتلكو المستمرة في تعزيز تجربة الزبائن عبر نقاطها الاتصالية المتعددة، بما في ذلك تحسين أداء الشبكة، والاستثمار في البنية التحتية القوية، إضافة إلى تبني التقنيات المتطورة.
حافظت بتلكو على ريادتها المستمرة في تقديم تغطية شبكة الجيل الخامس 5 G
بنسبة 100 % مدة 4 سنوات متتالية، ونجحت في توسعة نطاق شبكتها في جميع مناطق البحرين. علاوة على ذلك، تجاوزت سرعات شبكة الجيل الخامس لشركة بتلكو 3.3 جيجابايت في الثانية لأول مرة في قطاع الهاتف المحمول في المملكة. بالإضافة إلى ذلك، قامت بتلكو بتعزيز تجربة تصفح الإنترنت بشكل كبير، خاصة لتطبيقات الوسائط الاجتماعية الشهيرة مثل YouTube و Instagram وغيرها.
وبهذا الصدد، صرح راشد محمد، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في بتلكو، قائلًا: «حققنا نتائج ممتازة في تقرير هيئة تنظيم الاتصالات، الذي يمثل شهادة على التزامنا بتقديم أفضل الخدمات لزبائننا. حيث حصلت بتلكو بفخر على تصنيف ممتاز بلغ 19 من 20 في مؤشرات الأداء الرئيسية لجودة التجربة. يعكس هذا التصنيف جهود بتلكو المستمرة لتحسين تجربة زبائننا من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في أحدث التقنيات، ونسعى باستمرار إلى الابتكار ورفع جودة خدماتنا لتلبية وتجاوز توقعاتهم».
وأضاف راشد محمد أن بتلكو تقدر دور هيئة تنظيم الاتصالات، «نود أيضًا أن نعرب عن امتناننا لهيئة تنظيم الاتصالات، لتعزيز بيئة داعمة تشجع مشغلي الهاتف المحمول على الابتكار المستمر، ودفع المملكة إلى طليعة الريادة والابتكار التكنولوجي».
ومن جانبها، علقت أسيل مطر، المدير العام لقطاع المستهلكين في بتلكو، قائلة: «بعد تحقيق هذه النتائج الرائعة، فإن أفضل ما يمكننا القيام به هو الاستمرار في تقديم خدماتنا لزبائننا. إن الطريقة التي نبرهن بها على جودة شبكتنا هي من خلال تمكين الجميع من تجربتها شخصيًا. لذلك، أطلقنا فترة تجريبية مجانية مدة 7 أيام لتزويد الجميع بفرصة اختبار شبكتنا وتقييم جودتها بأنفسهم. وتعد هذه المبادرة هي الأولى من نوعها في البحرين، مما يعكس ثقتنا في الخدمات التي نقدمها».
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