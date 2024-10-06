((بتلكو)) تحظى بتقدير هيئة تنظيم الاتصالات للتميز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أطلقت‭ ‬شركة‭ ‬بتلكو،‭ ‬إحدى‭ ‬شركات‭ ‬ Beyon ،‭ ‬تجربة‭ ‬مجانية‭ ‬لشبكة‭ ‬الهاتف‭ ‬المحمول‭ ‬مدة‭ ‬7‭ ‬أيام،‭ ‬حيث‭ ‬تدعو‭ ‬الزبائن‭ ‬إلى‭ ‬تجربة‭ ‬تميز‭ ‬شبكتها‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭. ‬يمكن‭ ‬للزبائن‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬بكل‭ ‬سهولة‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬بتلكو،‭ ‬حيث‭ ‬يمكنهم‭ ‬التسجيل‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬شريحة‭ ‬ eSIM ‭ ‬مؤقتة‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬رسوم‭ ‬أو‭ ‬التزامات‭ ‬إضافية‭. ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬فترة‭ ‬التجربة،‭ ‬يمكن‭ ‬للزبائن‭ ‬الاشتراك‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬خطط‭ ‬الدفع‭ ‬الشهري‭ ‬أو‭ ‬مسبق‭ ‬الدفع‭ ‬المتاحة‭ ‬على‭ ‬التطبيق‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬تماشيًا‭ ‬مع‭ ‬التقدير‭ ‬الذي‭ ‬حصلت‭ ‬عليه‭ ‬شركة‭ ‬بتلكو‭ ‬مؤخرًا‭ ‬في‭ ‬أحدث‭ ‬تقرير‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬الاتصالات‭ ‬حول‭ ‬تجربة‭ ‬شبكات‭ ‬الهاتف‭ ‬المتنقل‭. ‬ويعكس‭ ‬هذا‭ ‬التقدير‭ ‬جهود‭ ‬بتلكو‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬تجربة‭ ‬الزبائن‭ ‬عبر‭ ‬نقاطها‭ ‬الاتصالية‭ ‬المتعددة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تحسين‭ ‬أداء‭ ‬الشبكة،‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬القوية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تبني‭ ‬التقنيات‭ ‬المتطورة‭.‬

حافظت‭ ‬بتلكو‭ ‬على‭ ‬ريادتها‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬تغطية‭ ‬شبكة‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس‭ ‬5 G ‭

‬بنسبة‭ ‬100 ‭%‬ ‭ ‬مدة‭ ‬4‭ ‬سنوات‭ ‬متتالية،‭ ‬ونجحت‭ ‬في‭ ‬توسعة‭ ‬نطاق‭ ‬شبكتها‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مناطق‭ ‬البحرين‭. ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬تجاوزت‭ ‬سرعات‭ ‬شبكة‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس‭ ‬لشركة‭ ‬بتلكو‭ ‬3‭.‬3‭ ‬جيجابايت‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الهاتف‭ ‬المحمول‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬قامت‭ ‬بتلكو‭ ‬بتعزيز‭ ‬تجربة‭ ‬تصفح‭ ‬الإنترنت‭ ‬بشكل‭ ‬كبير،‭ ‬خاصة‭ ‬لتطبيقات‭ ‬الوسائط‭ ‬الاجتماعية‭ ‬الشهيرة‭ ‬مثل‭ ‬ YouTube ‭ ‬و Instagram ‭ ‬وغيرها‭.‬

وبهذا‭ ‬الصدد،‭ ‬صرح‭ ‬راشد‭ ‬محمد،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬بتلكو،‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬حققنا‭ ‬نتائج‭ ‬ممتازة‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬الاتصالات،‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬التزامنا‭ ‬بتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬لزبائننا‭. ‬حيث‭ ‬حصلت‭ ‬بتلكو‭ ‬بفخر‭ ‬على‭ ‬تصنيف‭ ‬ممتاز‭ ‬بلغ‭ ‬19‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬في‭ ‬مؤشرات‭ ‬الأداء‭ ‬الرئيسية‭ ‬لجودة‭ ‬التجربة‭. ‬يعكس‭ ‬هذا‭ ‬التصنيف‭ ‬جهود‭ ‬بتلكو‭ ‬المستمرة‭ ‬لتحسين‭ ‬تجربة‭ ‬زبائننا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات،‭ ‬ونسعى‭ ‬باستمرار‭ ‬إلى‭ ‬الابتكار‭ ‬ورفع‭ ‬جودة‭ ‬خدماتنا‭ ‬لتلبية‭ ‬وتجاوز‭ ‬توقعاتهم‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬راشد‭ ‬محمد‭ ‬أن‭ ‬بتلكو‭ ‬تقدر‭ ‬دور‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬الاتصالات،‭ ‬‮«‬نود‭ ‬أيضًا‭ ‬أن‭ ‬نعرب‭ ‬عن‭ ‬امتناننا‭ ‬لهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬الاتصالات،‭ ‬لتعزيز‭ ‬بيئة‭ ‬داعمة‭ ‬تشجع‭ ‬مشغلي‭ ‬الهاتف‭ ‬المحمول‭ ‬على‭ ‬الابتكار‭ ‬المستمر،‭ ‬ودفع‭ ‬المملكة‭ ‬إلى‭ ‬طليعة‭ ‬الريادة‭ ‬والابتكار‭ ‬التكنولوجي‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جانبها،‭ ‬علقت‭ ‬أسيل‭ ‬مطر،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لقطاع‭ ‬المستهلكين‭ ‬في‭ ‬بتلكو،‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬بعد‭ ‬تحقيق‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬الرائعة،‭ ‬فإن‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬يمكننا‭ ‬القيام‭ ‬به‭ ‬هو‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬خدماتنا‭ ‬لزبائننا‭. ‬إن‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬نبرهن‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬شبكتنا‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تمكين‭ ‬الجميع‭ ‬من‭ ‬تجربتها‭ ‬شخصيًا‭. ‬لذلك،‭ ‬أطلقنا‭ ‬فترة‭ ‬تجريبية‭ ‬مجانية‭ ‬مدة‭ ‬7‭ ‬أيام‭ ‬لتزويد‭ ‬الجميع‭ ‬بفرصة‭ ‬اختبار‭ ‬شبكتنا‭ ‬وتقييم‭ ‬جودتها‭ ‬بأنفسهم‭. ‬وتعد‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬ثقتنا‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬نقدمها‮»‬‭.‬