((بوينغ)) تستسلم للضغوط بعد وصول خسائر الإضراب إلى 3 مليارات دولار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تعود‭ ‬شركة‭ ‬بوينغ‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬إلى‭ ‬طاولة‭ ‬المفاوضات‭ ‬مع‭ ‬أكبر‭ ‬نقابة‭ ‬عمالية‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لإنهاء‭ ‬إضراب‭ ‬دام‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬وأدى‭ ‬إلى‭ ‬توقف‭ ‬تصنيع‭ ‬الطائرات‭ ‬في‭ ‬أوريغون‭ ‬وواشنطن‭.‬

وقال‭ ‬الاتحاد‭ ‬سابقا‭ ‬إن‭ ‬الجانبين‭ ‬منقسمان‭ ‬بشدة‭ ‬بشأن‭ ‬معاشات‭ ‬التقاعد‭ ‬والأجور‭. ‬وتشير‭ ‬التقديرات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تكلفة‭ ‬الإضراب‭ ‬على‭ ‬بوينغ‭ ‬قد‭ ‬تقترب‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬يوميا‭ ‬من‭ ‬الإيرادات‭ ‬الضائعة‭ ‬مع‭ ‬توقف‭ ‬عمليات‭ ‬التسليم‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير،‭ ‬ما‭ ‬يرفع‭ ‬التكلفة‭ ‬الإجمالية‭ ‬للإضراب‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬3‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭.‬

وبدأ‭ ‬الإضراب‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬توقف‭ ‬إنتاج‭ ‬ثلاثة‭ ‬طرازات‭ ‬من‭ ‬الطائرات‭ ‬التجارية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬زاد‭ ‬من‭ ‬الضغوط‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬‮«‬بوينغ‮»‬‭.‬

وتطالب‭ ‬النقابة‭ ‬بزيادة‭ ‬أجور‭ ‬بنسبة‭ ‬40 ‭%‬ ‭ ‬واستعادة‭ ‬نظام‭ ‬المعاشات‭ ‬التقاعدية‭ ‬الذي‭ ‬أُلغي‭ ‬قبل‭ ‬10‭ ‬سنوات‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬‮«‬بوينغ‮»‬‭ ‬عرضاً‭ ‬محسّناً‭ ‬يتضمن‭ ‬زيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬30 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬واستعادة‭ ‬مكافأة‭ ‬الأداء،‭ ‬فإن‭ ‬النقابة‭ ‬اعتبرت‭ ‬العرض‭ ‬غير‭ ‬كافٍ‭.‬