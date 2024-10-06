((سيكو)) تعلن تعيين نورة جناحي رئيسا تنفيذيا للشؤون القانونية للمجموعة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت سيكو، البنك الإقليمي الرائد في مجال إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية، والذي يحظى بتواجد مباشر في البحرين والسعودية والإمارات، أمس تعيين السيدة نورة جناحي رئيساً تنفيذياً للشؤون القانونية للمجموعة اعتبارا من 6 أكتوبر 2024.
تمتلك نورة أكثر من 15 عاما من الخبرة القانونية في مجال الخدمات المصرفية والاستثمارية وفيما يتعلق بقانون الشركات وفي تقديم الخدمات القانونية في القطاع المصرفي بشكل عام، حيث أدارت العديد من الصفقات المهمة في القطاع المالي في البحرين، بما في ذلك عمليات الدمج والاستحواذ ومعاملات أسواق رأس المال العامة والخاصة.
وبهذه المناسبة؛ أعربت الرئيس التنفيذي لسيكو، نجلاء الشيراوي، عن سعادتها بانضمام كوادر وطنية متميزة كالسيدة نورة جناحي إلى فريق سيكو، وقالت: «لا شك أن كفاءتها وخبرتها الكبيرة في الخدمات القانونية والمالية ستعززان الإطار القانوني لسيكو، إلى جانب تعزيز فعالية ممارسات الحوكمة والانضباط»، منوهة إلى أن جناحي ستلعب دوراً قيادياً وحيوياً لتحقيق أهداف سيكو الاستراتيجية، وضمان حماية قوية لمصالح البنك والمساهمين والعملاء.
وتعليقا على التعيين قالت نورة جناحي: «يشرفني أن أكون جزءًا من فريق العمل في سيكو، حيث سنسعى معاً لتطوير الاستراتيجيات والأدوات القانونية وضمان فاعليتها وتقديم دعم قانوني قوي يحمي عملياتنا ويساهم أيضًا في النمو المستمر للبنك ونجاحه».
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