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((سيكو)) تعلن تعيين نورة جناحي رئيسا تنفيذيا للشؤون القانونية للمجموعة

10/6/2024 11:43:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬سيكو،‭ ‬البنك‭ ‬الإقليمي‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إدارة‭ ‬الأصول‭ ‬والوساطة‭ ‬والخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الاستثمارية،‭ ‬والذي‭ ‬يحظى‭ ‬بتواجد‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والسعودية‭ ‬والإمارات،‭ ‬أمس‭ ‬تعيين‭ ‬السيدة‭ ‬نورة‭ ‬جناحي‭ ‬رئيساً‭ ‬تنفيذياً‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬للمجموعة‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024‭. ‬

تمتلك‭ ‬نورة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬الخبرة‭ ‬القانونية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بقانون‭ ‬الشركات‭ ‬وفي‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬القانونية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬حيث‭ ‬أدارت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الصفقات‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬عمليات‭ ‬الدمج‭ ‬والاستحواذ‭ ‬ومعاملات‭ ‬أسواق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬العامة‭ ‬والخاصة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة؛‭ ‬أعربت‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لسيكو،‭ ‬نجلاء‭ ‬الشيراوي،‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬بانضمام‭ ‬كوادر‭ ‬وطنية‭ ‬متميزة‭ ‬كالسيدة‭ ‬نورة‭ ‬جناحي‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬سيكو،‭ ‬وقالت‭: ‬‮«‬لا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬كفاءتها‭ ‬وخبرتها‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬القانونية‭ ‬والمالية‭ ‬ستعززان‭ ‬الإطار‭ ‬القانوني‭ ‬لسيكو،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تعزيز‭ ‬فعالية‭ ‬ممارسات‭ ‬الحوكمة‭ ‬والانضباط‮»‬،‭ ‬منوهة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جناحي‭ ‬ستلعب‭ ‬دوراً‭ ‬قيادياً‭ ‬وحيوياً‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬سيكو‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬وضمان‭ ‬حماية‭ ‬قوية‭ ‬لمصالح‭ ‬البنك‭ ‬والمساهمين‭ ‬والعملاء‭.‬

وتعليقا‭ ‬على‭ ‬التعيين‭ ‬قالت‭ ‬نورة‭ ‬جناحي‭: ‬‮«‬يشرفني‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬سيكو،‭ ‬حيث‭ ‬سنسعى‭ ‬معاً‭ ‬لتطوير‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬والأدوات‭ ‬القانونية‭ ‬وضمان‭ ‬فاعليتها‭ ‬وتقديم‭ ‬دعم‭ ‬قانوني‭ ‬قوي‭ ‬يحمي‭ ‬عملياتنا‭ ‬ويساهم‭ ‬أيضًا‭ ‬في‭ ‬النمو‭ ‬المستمر‭ ‬للبنك‭ ‬ونجاحه‮»‬‭.‬

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