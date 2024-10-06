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المناقصات والمزايدات يطلق 8 إشعارات جديدة للموردين

10/6/2024 11:43:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬إطلاق‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الإشعارات‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬المناقصات‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إصدار‭ ‬8‭ ‬إشعارات‭ ‬جديدة‭ ‬موجهة‭ ‬للموردين‭ ‬والمقاولين،‭ ‬ليصبح‭ ‬مجموع‭ ‬الإشعارات‭ ‬المتاحة‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬37‭ ‬إشعاراً،‭ ‬وذلك‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬المبادئ‭ ‬الأساسية‭ ‬لرؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭.‬

وقال‭ ‬المجلس‭ ‬إنّ‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تأتي‭ ‬استناداً‭ ‬إلى‭ ‬قانون‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬والمشتريات‭ ‬والمبيعات‭ ‬الحكومية،‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬مشاركة‭ ‬الموردين‭ ‬والمقاولين‭ ‬في‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الحكومية،‭ ‬وتعزيزاً‭ ‬للنزاهة‭ ‬والمنافسة،‭ ‬واستمراراً‭ ‬لالتزام‭ ‬المجلس‭ ‬بتنفيذ‭ ‬خطط‭ ‬تطوير‭ ‬وتبسيط‭ ‬وتحسين‭ ‬عمليات‭ ‬إجراءات‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات،‭ ‬وتوطيد‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المتصرفة‭ ‬والموردين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حوكمة‭ ‬إجراءات‭ ‬المناقصات‭ ‬وزيادة‭ ‬الشفافية‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬الطرح‭ ‬وحتى‭ ‬الترسية‭.‬

كما‭ ‬أفاد‭ ‬المجلس‭ ‬بأنّ‭ ‬إطلاق‭ ‬هذه‭ ‬الإشعارات‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬استراتيجية‭ ‬المجلس‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬وتعزيز‭ ‬وإثراء‭ ‬المعلومات‭ ‬الموجهة‭ ‬للموردين‭ ‬والمقاولين،‭ ‬خلال‭ ‬دورة‭ ‬المناقصات‭ ‬المطروحة‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬حزمة‭ ‬مستحدثة‭ ‬من‭ ‬الإشعارات‭ ‬الجديدة‭ ‬مصنفة‭ ‬وفقاً‭ ‬لمراحل‭ ‬المناقصة‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭: ‬إشعارات‭ ‬للموردين‭ ‬والمقاولين‭ ‬المشترين‭ ‬لوثائق‭ ‬المناقصة‭ ‬تذكيراً‭ ‬لهم‭ ‬برفع‭ ‬عطاءاتهم‭ ‬قبل‭ ‬موعد‭ ‬الإغلاق‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬فترة‭ ‬الإغلاق‭ ‬بخمسة‭ ‬أيام،‭ ‬وإشعارات‭ ‬للموردين‭ ‬والمقاولين‭ ‬المقدمين‭ ‬لعطاءاتهم‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬المناقصات‭ ‬الإلكتروني‭ ‬بتمام‭ ‬عملية‭ ‬الفتح‭ ‬للمناقصة‭ ‬والبدء‭ ‬بإجراءات‭ ‬عملية‭ ‬التقييم‭ ‬للعطاءات‭ ‬المقبولة،‭ ‬وإشعارات‭ ‬للموردين‭ ‬والمقاولين‭ ‬بإمكانية‭ ‬متابعة‭ ‬نتائج‭ ‬التقييم‭ ‬والترسية،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المتصرفة‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المشروع‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬ياسر‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬حميدان‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬حرص‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬مساعي‭ ‬التطوير‭ ‬لتعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬وتطبيق‭ ‬أحدث‭ ‬الأنظمة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أنّ‭ ‬التحديثات‭ ‬الأخيرة‭ ‬تعكس‭ ‬التزام‭ ‬المجلس‭ ‬بتعزيز‭ ‬خدمات‭ ‬نظام‭ ‬المناقصات‭ ‬الإلكتروني‭ ‬والذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تحسين‭ ‬وتيسير‭ ‬إنجاز‭ ‬الأعمال‭ ‬للموردين‭ ‬والمقاولين‭ ‬وتطوير‭ ‬قنوات‭ ‬التواصل‭ ‬الرقمية‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المتصرفة‭ ‬والمقاولين‭ ‬والموردين‭ ‬بهدف‭ ‬ضمان‭ ‬حفظ‭ ‬حقوق‭ ‬الموردين‭ ‬وتحقيق‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬الشفافية‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الحكومية‭ ‬من‭ ‬الطرح‭ ‬وحتى‭ ‬الترسية‭.‬

وأوضح‭ ‬حميدان‭ ‬أن‭ ‬التحديثات‭ ‬الجديدة‭ ‬بالإشعارات‭ ‬ستسهم‭ ‬بصورة‭ ‬لافتة‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬عملية‭ ‬التواصل‭ ‬وإنجاز‭ ‬الأعمال‭ ‬بين‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬والموردين‭ ‬والمقاولين‭ ‬وبين‭ ‬الجهات‭ ‬المتصرفة،‭ ‬بما‭ ‬يتسق‭ ‬مع‭ ‬جهود‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬ممارسات‭ ‬وأنظمة‭ ‬المشتريات‭ ‬والمبيعات‭ ‬الحكومية‭ ‬وتميزها‭ ‬بالفعالية‭ ‬والكفاءة‭ ‬وسرعة‭ ‬الإنجاز‭ ‬مع‭ ‬اتباع‭ ‬آلية‭ ‬تنظيمية‭ ‬مصممة‭ ‬لضمان‭ ‬أقصى‭ ‬قدر‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬العدالة‭ ‬وتكافؤ‭ ‬الفرص،‭ ‬وذلك‭ ‬حرصاً‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬المساواة‭ ‬والشفافية‭ ‬والتنافسية‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬ممارسات‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬والمشتريات‭ ‬والمبيعات‭ ‬الحكومية‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬أكد‭ ‬المهندس‭ ‬جمال‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬العلوي‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬استمرار‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬تحديث‭ ‬وتطوير‭ ‬الإشعارات‭ ‬وقنواتها‭ ‬لتشمل‭ ‬كافة‭ ‬مراحل‭ ‬وإجراءات‭ ‬المناقصات‭ ‬والعطاءات‭ ‬من‭ ‬طرح‭ ‬وتقييم‭ ‬وترسية،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬ممارسات‭ ‬أنظمة‭ ‬المشتريات‭ ‬وتعزيز‭ ‬مشاركة‭ ‬الموردين‭ ‬والمقاولين‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬تطوير‭ ‬المشتريات‭ ‬الحكومية،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬سوف‭ ‬يطلق‭ ‬حزمة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬الإشعارات‭ ‬فور‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬تطويرها‭ ‬وتحديث‭ ‬الأنظمة،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬تدشينها‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

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