انطلاق مؤتمر تجربة العملاء 16 أكتوبر الجاري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تستضيف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يومي‭ ‬16‭ ‬و17‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024‭ ‬فعاليات‭ ‬المؤتمر‭ ‬السنوي‭ ‬التاسع‭ ‬لتجربة‭ ‬العميل‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬الارتقاء‭ ‬بتجربة‭ ‬العميل‭: ‬تحويل‭ ‬الزبائن‭ ‬إلى‭ ‬عملاء‭ ‬داعمين‮»‬،‭ ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬بحضور‭ ‬لافت‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬الدوليين‭ ‬والإقليميين‭ ‬لمناقشة‭ ‬أحدث‭ ‬الاتجاهات‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬تجربة‭ ‬العميل‭ ‬بمختلف‭ ‬القطاعات‭.‬

المؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬يُنظم‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو،‭ ‬يستضيف‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬متحدثا‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الخبراء‭ ‬والمختصين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تجربة‭ ‬العميل‭ ‬وبين‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬المتحدثين‭ ‬الخبير‭ ‬العالمي‭ ‬شيب‭ ‬هايكن‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬مسجلة‭ ‬والمهندس‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الغامدي‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬تجربة‭ ‬العميل‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬والسيد‭ ‬أليكس‭ ‬ميد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ Total ‭ ‬ CX ‭

‬والأستاذة‭ ‬ندى‭ ‬القصاب‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬صلة‭ ‬الخليج‭.‬

يناقش‭ ‬المؤتمر‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬المهمة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تحسين‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬والعملاء‭ ‬عبر‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬مع‭ ‬استعراض‭ ‬تجارب‭ ‬ناجحة‭ ‬من‭ ‬مؤسسات‭ ‬بحرينية‭ ‬مثل‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي،‭ ‬بنك‭ ‬السلام،‭ ‬بتلكو،‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬وشركة GIG ‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬تجارب‭ ‬متنوعة‭ ‬تشمل‭ ‬تجربة‭ ‬المواطنة،‭ ‬تجربة‭ ‬الموظف،‭ ‬الزائر،‭ ‬والسياحة‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالله‭ ‬الحامد‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المنظمة‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬المؤتمر‭ ‬تمثل‭ ‬خطوة‭ ‬محورية‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬موقع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬كوجهة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬متميزة‭ ‬للعملاء،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يستقطب‭ ‬المؤتمر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬مشارك‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬المملكة‭ ‬وخارجها‭.‬

المؤتمر‭ ‬يتضمن‭ ‬جلسات‭ ‬نقاشية‭ ‬وورش‭ ‬عمل‭ ‬مكثفة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬بين‭ ‬المشاركين،‭ ‬مما‭ ‬يوفر‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬لتحسين‭ ‬وتطوير‭ ‬استراتيجيات‭ ‬تجربة‭ ‬العميل‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭.‬