انطلاق مؤتمر تجربة العملاء 16 أكتوبر الجاري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تستضيف مملكة البحرين يومي 16 و17 أكتوبر 2024 فعاليات المؤتمر السنوي التاسع لتجربة العميل تحت عنوان «الارتقاء بتجربة العميل: تحويل الزبائن إلى عملاء داعمين»، ويأتي هذا الحدث بحضور لافت من الخبراء الدوليين والإقليميين لمناقشة أحدث الاتجاهات في تحسين تجربة العميل بمختلف القطاعات.
المؤتمر الذي يُنظم تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة عبد الله بن عادل فخرو، يستضيف أكثر من 16 متحدثا من أبرز الخبراء والمختصين في مجال تجربة العميل وبين من هؤلاء المتحدثين الخبير العالمي شيب هايكن في جلسة مسجلة والمهندس عبد الله الغامدي رئيس جمعية تجربة العميل في المملكة العربية السعودية والسيد أليكس ميد الرئيس التنفيذي لشركة Total CX
والأستاذة ندى القصاب عضو مجلس إدارة شركة صلة الخليج.
يناقش المؤتمر مجموعة من القضايا المهمة بما في ذلك تحسين العلاقة بين المؤسسات والعملاء عبر مختلف القطاعات مع استعراض تجارب ناجحة من مؤسسات بحرينية مثل بنك البحرين الإسلامي، بنك السلام، بتلكو، البنك الأهلي وشركة GIG ، كما يسلط الضوء على تجارب متنوعة تشمل تجربة المواطنة، تجربة الموظف، الزائر، والسياحة.
وفي هذا السياق أكد الدكتور عبدالله الحامد رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر أن هذه النسخة من المؤتمر تمثل خطوة محورية نحو تعزيز موقع مملكة البحرين ودول الخليج العربي كوجهة رائدة في تقديم خدمات متميزة للعملاء، مضيفاً أنه من المتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 200 مشارك من داخل المملكة وخارجها.
المؤتمر يتضمن جلسات نقاشية وورش عمل مكثفة تهدف إلى تبادل الخبرات بين المشاركين، مما يوفر فرصة فريدة لتحسين وتطوير استراتيجيات تجربة العميل في مختلف المؤسسات.
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