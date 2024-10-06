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وكيل المالية يشارك في اجتماع كبار المسؤولين بهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون

10/6/2024 11:43:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

ترأس‭ ‬يوسف‭ ‬عبدالله‭ ‬الحمود‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬للشؤون‭ ‬المالية‭ ‬بوزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬للجنة‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬الشؤون‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتنموية‭ ‬التابعة‭ ‬للأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬والذي‭ ‬عقد‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الدوحة‭ ‬بدولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة‭.‬

وتضمن‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬حوكمة‭ ‬العمل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتنموي‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك،‭ ‬ومتابعة‭ ‬استكمال‭ ‬متطلبات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الجمركي‭ ‬والسوق‭ ‬الخليجية‭ ‬المشتركة،‭ ‬ومبادرات‭ ‬ومشاريع‭ ‬الوحدة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭.‬

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