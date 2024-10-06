وكيل المالية يشارك في اجتماع كبار المسؤولين بهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون

وتضمن‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬حوكمة‭ ‬العمل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتنموي‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك،‭ ‬ومتابعة‭ ‬استكمال‭ ‬متطلبات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الجمركي‭ ‬والسوق‭ ‬الخليجية‭ ‬المشتركة،‭ ‬ومبادرات‭ ‬ومشاريع‭ ‬الوحدة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭.‬

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