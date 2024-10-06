وكيل المالية يشارك في اجتماع كبار المسؤولين بهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
ترأس يوسف عبدالله الحمود وكيل الوزارة للشؤون المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع الحادي عشر للجنة كبار المسؤولين في هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد أمس في مدينة الدوحة بدولة قطر الشقيقة.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المهمة التي تسهم في تعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون، من بينها حوكمة العمل الاقتصادي والتنموي الخليجي المشترك، ومتابعة استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، ومبادرات ومشاريع الوحدة الاقتصادية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
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