أويسيس 500 تستضيف رئيس الشؤون التجارية في مجموعة فاين الصحية القابضة نضال الزعتري في جلسة حواري

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شارك رئيس الشؤون
التجارية لدى مجموعة فاين الصحية القابضة، نضال الزعتري، في جلسة حوارية
نظمتها "أويسيس 500" مؤخراً للحديث حول ريادة الأعمال والابتكار
والتحديات التي تواجه الشركات الناشئة في الأردن، فضلاً عن مناقشة أطر العمل
الشاملة لعمليات التسويق والبيع الموجهة للقطاع المؤسسي“B2B”.
وتحدث الزعتري خلال الجلسة الحوارية عن تجربته وخبرته في قيادة قسم فاين
للحلول المتكاملة، إحدى أهم الأقسام التي يقودها في مجموعة فاين الصحية والذي يخدم
القطاع المؤسسي.
كما قدم للشركات الناشئة المشاركة في الجلسة رؤى قيّمة وملهمة عن
كيفية وضع خطط بيع ناجحة، وتجاوز التوقعات البيعية، إلى جانب ما قدمه من توجيهات وأسس
لفهم الهياكل التنظيمية في المؤسسات المتخصصة بتقديم الحلول المتنوعة للشركات، وبناء
فرق عمل كفؤة. وقد تميزت الجلسة بالتفاعل والمداخلات المثرية من الشركات الناشئة المشاركة،
حيث تمت مناقشة نماذج أعمالهم والتحديات التي تواجههم وكيفية التغلب عليها.
ويذكر بأن "أويسيس 500" تعد الذراع الريادية لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، وأول
مسرعة أعمال ومدير صندوق استثماري في المراحل المبكرة من حياة الشركات الناشئة في
قطاع التكنولوجيا والاتصالات والمنتجات ذات التصميم الإبداعي.
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