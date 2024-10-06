أويسيس 500 تستضيف رئيس الشؤون التجارية في مجموعة فاين الصحية القابضة نضال الزعتري في جلسة حواري

MENAFN - Alghad Newspaper) شارك رئيس الشؤون التجارية لدى مجموعة فاين الصحية القابضة، نضال الزعتري، في جلسة حوارية نظمتها "أويسيس 500" مؤخراً للحديث حول ريادة الأعمال والابتكار والتحديات التي تواجه الشركات الناشئة في الأردن، فضلاً عن مناقشة أطر العمل الشاملة لعمليات التسويق والبيع الموجهة للقطاع المؤسسي“B2B”.



وتحدث الزعتري خلال الجلسة الحوارية عن تجربته وخبرته في قيادة قسم فاين للحلول المتكاملة، إحدى أهم الأقسام التي يقودها في مجموعة فاين الصحية والذي يخدم القطاع المؤسسي.

كما قدم للشركات الناشئة المشاركة في الجلسة رؤى قيّمة وملهمة عن كيفية وضع خطط بيع ناجحة، وتجاوز التوقعات البيعية، إلى جانب ما قدمه من توجيهات وأسس لفهم الهياكل التنظيمية في المؤسسات المتخصصة بتقديم الحلول المتنوعة للشركات، وبناء فرق عمل كفؤة. وقد تميزت الجلسة بالتفاعل والمداخلات المثرية من الشركات الناشئة المشاركة، حيث تمت مناقشة نماذج أعمالهم والتحديات التي تواجههم وكيفية التغلب عليها.



ويذكر بأن "أويسيس 500" تعد الذراع الريادية لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، وأول مسرعة أعمال ومدير صندوق استثماري في المراحل المبكرة من حياة الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات والمنتجات ذات التصميم الإبداعي.