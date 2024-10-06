مؤشر البورصة ينخفض 0.21 %

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2367.92 نقطة، بانخفاض نسبته 0.21 %.
وبلغ حجم التداول
الإجمالي حوالي 2.5 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 2.0 مليون سهم، نفذت من خلال 1441 عقداً.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 85 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 22 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و35 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة
0.50 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.17 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.09 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الأدوية والصناعات الطبية، الخدمات التعليمية، العقارات، التأمين، النقل 0.66 %، 0.38 %، 0.23 %، 0.17 %، 0.05 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية، الصناعات الهندسية والإنشائية، الخدمات المالية المتنوعة، الفنادق والسياحة، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الأغذية والمشروبات، الخدمات التجارية، البنوك، الطاقة والمنافع، الصناعات الكيماوية، التكنولوجيا والإتصالات 2.17 %، 1.95 %، 1.00 %، 0.70 %، 0.51 %،
0.32 %، 0.29 %، 0.15 %، 0.15 %، 0.12 %، 0.05 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي المقايضة للنقل والاستثمار بنسبة 5.26 %، البنك التجاري الأردني بنسبة 4.17 %، الأردن ديكابولس للأملاك بنسبة 4.17 %، رم للوساطة المالية بنسبة 3.03 %، والشراع للتطوير العقاري والاستثمارات بنسبة 3.03 %.
MENAFN06102024000072011014ID1108751429
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