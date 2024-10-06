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مؤشر البورصة ينخفض 0.21 %

10/6/2024 11:42:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2367.92 نقطة، بانخفاض نسبته 0.21 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 2.5 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 2.0 مليون سهم، نفذت من خلال 1441 عقداً.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 85 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 22 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و35 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة
0.50 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.17 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.09 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الأدوية والصناعات الطبية، الخدمات التعليمية، العقارات، التأمين، النقل 0.66 %، 0.38 %، 0.23 %، 0.17 %، 0.05 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية، الصناعات الهندسية والإنشائية، الخدمات المالية المتنوعة، الفنادق والسياحة، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الأغذية والمشروبات، الخدمات التجارية، البنوك، الطاقة والمنافع، الصناعات الكيماوية، التكنولوجيا والإتصالات 2.17 %، 1.95 %، 1.00 %، 0.70 %، 0.51 %،
0.32 %، 0.29 %، 0.15 %، 0.15 %، 0.12 %، 0.05 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي المقايضة للنقل والاستثمار بنسبة 5.26 %، البنك التجاري الأردني بنسبة 4.17 %، الأردن ديكابولس للأملاك بنسبة 4.17 %، رم للوساطة المالية بنسبة 3.03 %، والشراع للتطوير العقاري والاستثمارات بنسبة 3.03 %.

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