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3 % انخفاض حجم التداول العقاري

10/6/2024 11:42:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تيسير النعيمات عمان – انخفض حجم التداول العقاري للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 3 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغ حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال الأشهر التسعة الأولى 5.086 مليار دينار.
وانخفض حجم التداول العقاري لشهر أيلول (سبتمبر) الماضي 10 % ليبلغ 639 مليون دينار مقارنة بالشهر الذي سبقه. فيما ارتفع بنسبة 5 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بحسب تقرير حركة تداولات السوق العقاري لشهر أيلول والصادر عن دائرة الأراضي والمساحة.
وشهدت قيمة إيرادات الدائرة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي انخفاضا بنسبة 2 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 193 مليون دينار، بيد أنها ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 24 % مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، و2 % مقارنة بالشهر السابق لتبلغ 25 مليون دينار.
وانخفض عدد معاملات التملك لغير الأردنيين خلال أيلول الماضي بنسبة %8، مقارنة بنظيرتها من العام الماضي، وانخفضت بنسبة 10 % مقارنة بالشهر الذي سبقه. إذ انخفضت بيوعات الشقق بنسبة بلغت 8 % مقارنة بنظيرتها من العام الماضي، و %3مقارنة بالشهر الذي سبقه، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت 8 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، و19 % مقارنة بالشهر السابق.
كما انخفضت القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 7 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إذ بلغت 157 مليون دينار.

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