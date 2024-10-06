3 % انخفاض حجم التداول العقاري

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تيسير النعيمات
عمان – انخفض حجم التداول
العقاري للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 3 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغ حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال الأشهر التسعة الأولى 5.086 مليار دينار.
وانخفض حجم التداول العقاري لشهر أيلول (سبتمبر) الماضي 10 % ليبلغ 639 مليون دينار مقارنة بالشهر الذي سبقه. فيما ارتفع بنسبة 5 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بحسب تقرير حركة تداولات السوق العقاري لشهر أيلول والصادر عن دائرة الأراضي والمساحة.
وشهدت قيمة إيرادات الدائرة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي انخفاضا بنسبة 2 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 193 مليون دينار، بيد أنها ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 24 % مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، و2 % مقارنة بالشهر السابق لتبلغ 25 مليون دينار.
وانخفض عدد معاملات التملك لغير الأردنيين خلال أيلول الماضي بنسبة %8، مقارنة بنظيرتها من العام الماضي، وانخفضت بنسبة 10 % مقارنة بالشهر الذي سبقه. إذ انخفضت بيوعات الشقق بنسبة بلغت 8 % مقارنة بنظيرتها من العام الماضي، و %3مقارنة بالشهر الذي سبقه، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت 8 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، و19 % مقارنة بالشهر السابق.
كما انخفضت القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 7 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إذ بلغت 157 مليون دينار.
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