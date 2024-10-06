2.1 % ارتفاع قدرة المحطات على توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رهام زيدان
عمان- ارتفعت الاستطاعة لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة العام الماضي بنسبة 2.1 % مقارنة بالعام الذي سبقه بحسب آخر أرقام رسمية صادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
ووفقا لهذه الأرقام، بلغ حجم هذه الاستطاعة بنهاية العام الماضي 1618 ميغاواط وشكلت ما نسبه 27 % من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة، مقارنة مع 1584 ميغاواط العام الذي سبقه فيما كان حجمها 1579 ميغاواط عام 2021 و 1424 في عام 2020.
كما نما حجم الكهرباء المولدة من المصادر التقليدية العام الماضي بنسبة %5.4 ليبلغ 4443 ميغاواط وفقا لذات الأرقام مقارنة مع 4212 ميغاواط العام الذي سبقه، بينما كان حجمها 3977 ميغاواط و 4000 ميغواوط خلال العامين 2021 و2020.
يأتي ذلك في وقت بلغ في الحمل الأقصى للنظام الكهربائي العام الماضي 4240 ميغاواط بزيادة نسبتها 5.7 % عن العام الذي سبقه عندما كان مستوى الحمل في ذلك العام 4010 ميغاواط، فيما سجل خلال العامين 2021 و 2020 حملا بلغ 3770 و3630 ميغاواط على التوالي.
وبينت الأرقام أن نسبة النمو في مساهمة وحدات الطاقة الشمسية نمت العام الماضي بنسبة 8 % ووحدات طاقة الرياح 11.8 %، فيما زادت مساهمة الوحدات الغازية 0.8 %، ووحدات الديزل 17.5 %.
وأعلنت الوزارة في وقت سابق عن نظام "تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لسنة 2024" الذي تضمن مجموعة تدابير وإجراءات لدعم وتوجيه الاستثمارات في مجالات تحسين كفاءة الطاقة وتخزينها.
MENAFN06102024000072011014ID1108751427
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.