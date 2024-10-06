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شركة ريادية أردنية تحصد جائزة عالمية

10/6/2024 11:42:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إبراهيم المبيضين عمان– تمكنت الشركة الأردنية الناشئة المتخصصة في حلول "إنترنت الأشياء" لقطاعات الطاقة والمياه والزراعة "ألجيبرا إنتيلجنس" أخيرا من الفوز بجائزة عالمية جديدة تنافست للحصول عليها شركات ناشئة متخصصة في التكنولوجيا الخضراء (تقنيات الزراعة والغذاء) من مختلف أرجاء العالم.
وحازت الشركة الأردنية على الجائزة إلى جانب شركتين وجرى الإعلان عن الفائزين الثلاثة ووصيف كل فائز نهاية الشهر الماضي في قمة الابتكار الزراعي العالمي التي انعقدت في لندن، بعد أن عرضت الشركات الناشئة المتنافسة على جوائز المسابقة أفكارها على ثلاثة خبراء من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وعدد من المستثمرين.
وستستفيد الشركات الناشئة الفائزة من دعم استشاري مخصص بقيمة تصل إلى 80 ألف يورو من خلال برنامج Star Venture التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كما سيحصلون على منحة قدرها 10 آلاف يورو للخدمات الإضافية، بما في ذلك جلسات الإرشاد مع خبراء النمو، وفرص التواصل والظهور في المنتديات العالمية للتكنولوجيا الزراعية والغذائية كما سيحصل الفائزون بالمركز الثاني على ما يصل إلى 50 ألف يورو للخدمات الاستشارية المخصصة ومنحة أخرى قدرها 10 آلاف يورو لاحتياجات نمو الأعمال.
وتم اختيار الفائزين على أساس مجموعة متنوعة من المعايير، بما في ذلك أهمية المشكلة التي تحاول كل شركة حلها؛ والتمييز بين منتجاتها أو خدماتها وغيرها من المنتجات أو الخدمات الموجودة في السوق؛ وإستراتيجية دخول الشركات إلى السوق؛ وتقدمها وجاذبيتها؛ وخبرة كل فريق؛ وتمويل الشركات.
وقال الطوافشة "هذا الإنجاز مهم خصوصا ان المسابقة عالمية ما يسلط الضوء على تميز الشركة والريادة في الاردن، ويعطيها دفعة جديدة لمواصلة العمل بجد على منتجاتها ذكية جديدة تعتمد على " إنترنت الأشياء "لخدمة قطاعات حيوية ومؤثرة مثل الطاقة والمياه والزراعة والأمن الغذائي".
وأكد مواصلة الشركة توسيع نطاق أعمالها وتقديم منتجات وحلول جديدة لإدارة وصيانة مراقبة قطاعات حيوية، بعد أن كانت انطلاقة الشركة في حلول إدارة وصيانة قطاع الطاقة، حيث بدأت الشركة منذ فترة بتعميم حلولها لخدمة قطاعات مثل المياه والزراعة والغذاء ما أهلها للمشاركة في هذه المسابقة العالمية.

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