شركة ريادية أردنية تحصد جائزة عالمية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين
عمان– تمكنت الشركة الأردنية الناشئة المتخصصة في حلول "إنترنت الأشياء" لقطاعات الطاقة والمياه والزراعة "ألجيبرا إنتيلجنس" أخيرا من الفوز بجائزة عالمية جديدة تنافست للحصول عليها شركات ناشئة متخصصة في التكنولوجيا الخضراء (تقنيات الزراعة والغذاء) من مختلف أرجاء العالم.
وحازت الشركة الأردنية على الجائزة إلى جانب شركتين وجرى الإعلان عن الفائزين الثلاثة ووصيف كل فائز نهاية الشهر الماضي في قمة الابتكار الزراعي العالمي التي انعقدت في لندن، بعد أن عرضت الشركات الناشئة المتنافسة على جوائز المسابقة أفكارها على ثلاثة خبراء من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وعدد من المستثمرين.
وستستفيد الشركات الناشئة الفائزة من دعم استشاري مخصص بقيمة تصل إلى 80 ألف يورو من خلال برنامج Star Venture التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كما سيحصلون على منحة قدرها 10 آلاف يورو للخدمات الإضافية، بما في ذلك جلسات الإرشاد مع خبراء النمو، وفرص التواصل والظهور في المنتديات العالمية للتكنولوجيا الزراعية والغذائية كما سيحصل الفائزون بالمركز الثاني على ما يصل إلى 50 ألف يورو للخدمات الاستشارية المخصصة ومنحة أخرى قدرها 10 آلاف يورو لاحتياجات نمو الأعمال.
وتم اختيار الفائزين على أساس مجموعة متنوعة من المعايير، بما في ذلك أهمية المشكلة التي تحاول كل شركة حلها؛ والتمييز بين منتجاتها أو خدماتها وغيرها من المنتجات أو الخدمات الموجودة في السوق؛ وإستراتيجية دخول الشركات إلى السوق؛ وتقدمها وجاذبيتها؛ وخبرة كل فريق؛ وتمويل الشركات.
وقال الطوافشة "هذا الإنجاز مهم خصوصا ان المسابقة عالمية ما يسلط الضوء على تميز الشركة والريادة في الاردن، ويعطيها دفعة جديدة لمواصلة العمل بجد على منتجاتها ذكية جديدة تعتمد على " إنترنت الأشياء "لخدمة قطاعات حيوية ومؤثرة مثل الطاقة والمياه والزراعة والأمن الغذائي".
وأكد مواصلة الشركة توسيع نطاق أعمالها وتقديم منتجات وحلول جديدة لإدارة وصيانة مراقبة قطاعات حيوية، بعد أن كانت انطلاقة الشركة في حلول إدارة وصيانة قطاع الطاقة، حيث بدأت الشركة منذ فترة بتعميم حلولها لخدمة قطاعات مثل المياه والزراعة والغذاء ما أهلها للمشاركة في هذه المسابقة العالمية.
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