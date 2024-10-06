الريشة.. ينعش القطاع الصناعي ويرفع تنافسيته

MENAFN - Alghad Newspaper) رهام زيدان

عمان- في الوقت الذي مايزال فيه استخدم الغاز الطبيعي "شبه معدوم" في القطاع الصناعي يؤكد صناعيون أن الحاجة باتت ماسة اليوم لاستخدام الغاز الطبيعي على نطاق واسع في الصناعات المحلية.

ويبين الخبراء أن هذا الأمر أصبح ضروريا في ظل ارتفاع كلف الاعتماد على الوقود الثقيل والديزل اللذين يستنزفان مقدرات القطاع الصناعي.

وتشير الأرقام إلى أن استخدام الغاز الطبيعي بدلا من الديزل يوفر 35 % من كلف الطاقة بينما تصل نسبة الوفر إلى 50 % مقارنة بالوقود الثقيل.

وفيما يشير الخبراء إلى أن إدخال استخدام الغاز الطبيعي في الصناعات المحلية يتطلب وقتا في ظل ضعف البنية التحتية المخصصة لهذا الأمر إلا أنهم أشاروا إلى أهمية البدء بهذا الأمر حالا.









وافتتح وزير الطاقة والثروة المعدنية د.صالح الخرابشة الخميس أول مشروع من نوعه في المملكة لتوليد الكهرباء لمصنع الشركة الوطنية لصناعة الكلورين، في الموقر، باستخدام الغاز الطبيعي المضغوط المنتج من حقل الريشة التابع لشركة البترول الوطنية، حيث تتم عملية نقل الغاز الطبيعي من محطة الريشة إلى موقع المصنع في مدينة الموقر بواسطة شاحنات، بكميات تصل إلى 3 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي.

يأتي هذا في وقت أكد فيه مدير عام شركة البترول الوطنية -المسؤولة عن تطوير حقل الريشة- م.محمد خصاونة أن الشركة بدأت ضخ أولى دفعات الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي لصالح شركة كلورين الأردن من خلال شركة غاز الأردن وهي أول شركة تحصل على الغاز من الريشة، بمقدار 3 إلى 4 ملايين قدم مكعب يوميا على أن تزيد هذه الكميات الموردة للصناعات تدريجيا مع زيادة أعداد المصانع التي تستخدم هذا الغاز بديلا للوقود التقليدي.

وأضاف أن هذه الكميات تضاف إلى قرابة 18 مليونا إلى 20 مليون قدم مكعب يوميا تذهب إلى شركة الكهرباء الوطنية التي كانت المشتري الوحيد لغاز الريشة قبل دخول القطاع الصناعي، مبينا أن هذه الكميات كلها تقارب 50 % من الطاقة الإنتاجية للحقل.

وأشار إلى أن شركات أخرى ستدخل إلى جانب شركة غاز الأردن على خط شراء غاز الريشة من شركة البترول الوطنية في وقت قريب حيث إن هذه الشركات تعمل حاليا على تجهيز منشآتها التي ستضخ من خلالها الغاز الطبيعي الذي تشتريه من "الريشة" إلى مصانع وشركات في القطاع الصناعي

وقال الخصاونة، "إن تحول الصناعات إلى استخدام الغاز الطبيعي يحقق وفرا في كلف الإنتاج ويساعد على استقطاب صناعات جديدة إلى المملكة، وعودة صناعات أخرى غادرت سابقا بسبب زيادة كلف الإنتاج التي تسبب بها ارتفاع أسعار الطاقة، كما يساعد ذلك على زيادة إيرادات شركة البترول الوطنية الناتج عن بيع الغاز الطبيعي الأمر الذي يساعدها على تطوير برامجها ومشاريعها، حيث تسعى الشركة إلى تطوير العمل في حقل الريشة وزيادة إنتاجيته".

من جهته، قال عضو غرفة صناعة عمان موسى الساكت "تخفيض تكاليف الإنتاج يعد مطلبا مهما للقطاعات الإنتاجية باعتبار أن كلفة الطاقة من أكبر المعيقات التي تعترض تقدم القطاع الصناعي الأردني وزيادة تنافسيتها، إذ تتراوح كلفة الطاقة والكهرباء بين 20 و 30 أو 35 % في بعض الصناعات، فنحن نطالب وطالبنا بإيجاد حلول".

وأضاف الساكت "أحد أهم الحلول توصيل الغاز إلى هذه المصانع والذي بدأ بالغاز القادم من شركة فجر الأردنية المصرية، لكن ذلك واجه معيقات كبيرة ولم يصل إلا لعدد محدود جدا من القطاع الصناعي وهنا تأتي أهمية غاز الريشة الذي بدأ الأسبوع الماضي لأول مرة بتزويد مصانع أردنية بكميات من الغاز الوطنية أو بمصنع أردني تصل هذه الكميات إلى 3 ملايين قدم مكعب يوميا من أجل توليد الكهرباء".

وبين الساكت أن هذا سيخفض تكاليف الإنتاج، كما سيوفر عشرات الوظائف على الأقل من خلال سلاسل التزويد والتوريد من بناء محطات وشراء أسطول نقل، وغيره.

وقال الساكت، "هناك حاجة ماسة اليوم للتوسع في هذه المشاريع لخدمة كافة القطاعات الصناعية خصوصا التي تستحوذ الطاقة على نسبة كبيرة من كلفها " مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذا الأمر يتطلب وقتا.

ولفت الساكت إلى ضرورة تهيئة البنية التحتية لأنابيب توزيع الغاز الطبيعي أيضا إلا إذا كان هناك محطات في تجمعات الصناعية ويتم تزويد هذه التجمعات بالغاز عبر أنابيب، والتوسع في مثل هذه المشاريع ينسجم تماما مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وقال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية د.إياد أبو حلتم "إن ملف نقل الغاز الطبيعي إلى القطاع الصناعي والمدن الصناعية هو مطلب قديم جديد للقطاع الصناعي، وبنفس الوقت هو من أحد مبادرات محور الصناعات عالية القيمة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي الذي تم إقراره بعام 2022 والخطة التنفيذية من 2023 - 2033".

وبين أن السبب في ذلك التوفير الكبير بالكلفة باستخدام الغاز الطبيعي المضغوط أو الغاز الطبيعي، والتي تصل إلى 50 % مقارنة ببعض أصناف الوقود التقليدي الأخرى، خصوصا إذا كان هذا الغاز من حقل الريشة.

ولذلك دعا أبو حلتم إلى ضرورة أن يكون هنالك تسهيل أكثر في هذا المجال بما يتعلق بالغاز الطبيعي المضغوط أو المسال والذي يوفر بشكل كبير كما هو أقل ضرر على البيئة من الوقود الثقيل أو حرق الديزل أو حرق الوقود الثقيل.

كما يستخدم هذا الغاز أيضا في العمليات التصنيعية ليس فقط لتوليد الكهرباء خصوصا في بعض الصناعات الغذائية الكبيرة فيكون مجديا بشكل كبير استخدام الغاز الطبيعي المضغوط، مبينا أنه من المهم أن تتوسع الحكومة في توفير البنى الحتية للمدن الصناعية لأن الكلفة عائق كبير في هذا الموضوع، مشيرا إلى أن كلفة الكيلومتر الواحد من الأنابيب تصل إلى نحو المليون دينار.

خبير الطاقة هاشم عقل، أكد أهمية المشروع في إنتاج طاقة كهربائية من مصدر محلي (غاز الريشة) ومتوفر بكميات كبيرة وبأسعار منافسة ومناسبة للقطاع الصناعي.

وقال إن الكرة في مرمى القطاع الصناعي للتحول من الاعتماد على المصادر التقليدية في عملية الإنتاج إلى مصادر محلية وطنية من شأنها تعزيز تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق المحلية والخارجية.

وأضاف أن التحول إلى مصادر نظيفة ورخيصة يسهم في تخفيض كلف الإنتاج على القطاع الصناعي بنسبة تصل إلى 45 بالمائة، ما يعزز الصادرات الأردنية للخارج وبالتالي رفع نسبة نمو إيرادات الدولة من العملة الصعبة.

وأشار عقل، إلى أن تعزيز مصادر الطاقة المحلية يضع الصناعات الأردنية على طريق الأسواق الإقليمية والعالمية، وهو ما يستدعي القطاع الصناعي للتوجه إلى هذه المصادر وبخاصة الغاز الطبيعي لتخفيض كلف الإنتاج ورفع جودة منتجاتها.

وقال نائب رئيس غرفة صناعة الأردن وممثل قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والثروة الحيوانية محمد الجيطان، إن كلف الطاقة تشكل ما نسبته لجميع القطاعات الصناعية داخل الأردن بين 30-35 بالمائة من كلف الإنتاج، والتي تصل لأكثر من 40 بالمائة في بعض القطاعات مثل قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية وقطاع الصناعات الإنشائية.

وأضاف، "يستهلك القطاع الصناعي ما نسبته 16بالمائة من إجمالي مصادر الطاقة المستخدمة في الأردن، باعتباره القطاع الثالث المستهلك للطاقة بعد القطاع السكني والنقل، وثاني أكبر مستهلك للطاقة الكهربائية بواقع 21 بالمائة من إجمالي الكهرباء المستخدمة في الأردن، وبالتالي فإن التحول إلى مصادر الطاقة المحلية يُعتبر خطوة محورية في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، من خلال تقليل تكاليف الإنتاج ومنح القدرة على تحسين جودة المنتجات وتحقيق أعلى المعايير البيئية، ما يساهم في تعزيز مكانة الأردن كمركز صناعي مستدام وفتح فرص وآفاق واعدة وجديدة".

وأشار إلى أن هذا التحول يؤدي إلى خفض تكاليف الطاقة على القطاع في حال التوجه نحو استخدام الغاز الطبيعي المضغوط الذي يعد أقل من الوقود الثقيل من 20 - 50 بالمائة، خاصة وأن كلف الطاقة تُشكّل حالياً ما نسبته 40 - 70 بالمائة من إجمالي تكاليف الإنتاج في بعض الصناعات.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن وممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات المهندس إيهاب قادري، إلى أن التوجه نحو خفض الكلف سيؤدي حتماً إلى زيادة حجم الإنتاج وبالتالي تعزيز ‎فرص عمل جديدة للأردنيين، لافتا إلى دراسة أعدتها غرفة الصناعة خلصت ‎إلى أن الاثر الإيجابي لخفض كلف الطاقة بما نسبته 10 بالمائة على الصناعة، يحدث ارتفاعاً بنسبة 2 بالمائة على حجم الإنتاج الصناعي، ويسهم بنمو الناتج المحلي بحوالي 0.4 بالمائة، ويخلق حوالي 10 آلاف فرصة عمل في ‎الاقتصاد.

ونوه إلى أن التوجه نحو استخدام الغاز الطبيعي ‎يساهم بشكل جوهري في تحقيق الأمن الصناعي ودعم النمو الاقتصادي، خاصة في ظل رؤية التحديث الاقتصادي وما طمحت إليه من مستهدفات للقطاع الصناعي وقطاعاته الفرعية، ليصار إلى تحقيقها خلال فترة تطبيق الرؤية.

وقال إن هذا التحول يحمل فوائد على مستويات عدة، خاصة على قطاع المحيكات، بما في ذلك دعم الكفاءة التشغيلية والاستدامة البيئية والاستقلالية الطاقية والعمل بالتوازي مع مبادرات جذب الاستثمارات الرأسية والأفقية باعتبارها خطوة مهمة تتيح للقطاع فرصة العمل ضمن إطار خفض الكلف، وبالتالي رفع القيمة المضافة لمنتجات القطاع وزيادة تنافسيتها السعرية، والذي بدوره سيعزز من قوة المنتجات الوطنية.

وتقدر الطاقة الإنتاجية لحقل الريشة بنحو 40 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، تسعى الشركة إلى زيادة إنتاجه ليصل إلى50 مليون قدم مكعب عام 2025 و200 مليون قدم مكعب في عام 2030

وتتبنى وزارة الطاقة والثروة المعدنية لتنفيذ خطة اعتماد على هذه الكميات بتزويد المدن الصناعية في (الروضة والموقر والقويرة والمفرق والقسطل والهاشمية) بالغاز الطبيعي. - (بترا)

