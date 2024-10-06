التايكواندو يكتفي ببرونزية يوسف ببطولة العالم للناشئين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
عمان - اكتفى المنتخب الوطني للتايكواندو للناشئين والناشئات بالميدالية البرونزية في ختام مشاركته ببطولة العالم في كوريا الجنوبية، والتي حققها اللاعب محمود يوسف ضمن منافسات وزن 59 كغم.
وبدأ يوسف مشواره في البطولة بالفوز في دور الـ64 على لاعب
البوسنة والهرسك فاهرودين اديلوفيتش 2-0، وفاز في دور الـ32 على لاعب السويد تيم الفونسو 2-1، وتخطى في دورة الـ16 لاعب روسيا كانتيمير 2-1، وفي دور ربع النهائي فاز على لاعب تايلاند فوانغنوي ثانابوم 2-1، وخسر في دور نصف النهائي أمام لاعب كوريا الجنوبية جونهو سيم 0-2.
وخرج من البطولة أمس لاعب المنتخب الوطني محمد العساف ضمن منافسات وزن تحت 68 كغم، بعد خسارته أمام لاعب الصين كوي فينج 1-2، وفازت زينب بصيلة ضمن منافسات وزن تحت 55 كغم، على لاعبة بورتوريكو نينوشاكا مارتينيز 2-0، وعلى لاعبة اليابان ادريان ليلا 2-0، وخسرت أمام لاعبة المغرب أمينة دههاوي 0-2.
كما خرج من البطولة التي استمرت منافساتها 6 أيام، كل من: زيد الحروب (وزن تحت 73 كغم)، ريان العجارمة (وزن تحت 63 كغم)، بلال الأزهري (وزن فوق 78 كغم)، أسيد نافع (وزن تحت 78 كغم)، عماد الجرس، (وزن تحت 45 كغم)، فهد زهران (وزن تحت 48 كغم)، جعفر الداود (وزن تحت 51 كغم)، آنا عبد القادر (وزن تحت 44 كغم)، رزان الرواشدة (وزن تحت 63 كغم)، ليان الرواشدة (وزن تحت 46 كغم)، لانا الدباس (وزن تحت 49 كغم)، سدين حمزة (وزن تحت 42 كغم)، فادية خرفان (وزن تحت 59 كغم)، ميسر الدهامشة (وزن تحت 68 كغم)، وميار الزامل (وزن فوق 68 كغم).
وكان عدد من لاعبي المنتخب الوطني، تعرضوا لظلم تحكيمي في نزالاتهم كجعفر الداوود.
وتعد مشاركة 19 لاعبا ولاعبة من المنتخب الوطني للناشئين والناشئات فرصة قوية لصقل مهاراتهم، واكتساب خبرات كبيرة، ومنهم من شارك في البطولة للمرة الأولى، كما أتاحت البطولة فرصة للاعبين للتعرف على الأساليب القتالية لدى لاعبي العالم.
ويأتي هدف المشاركة في بطولة العالم من أجل إعداد المنتخب الوطني للناشئين وتوفير البيئة المناسبة للاعبين، واستعدادا للمشاركة في أولمبياد الشباب 2026، وبالتالي إعداده للمشاركة في أولمبياد 2028.
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