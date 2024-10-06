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التايكواندو يكتفي ببرونزية يوسف ببطولة العالم للناشئين

10/6/2024 11:41:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - اكتفى المنتخب الوطني للتايكواندو للناشئين والناشئات بالميدالية البرونزية في ختام مشاركته ببطولة العالم في كوريا الجنوبية، والتي حققها اللاعب محمود يوسف ضمن منافسات وزن 59 كغم.
وبدأ يوسف مشواره في البطولة بالفوز في دور الـ64 على لاعب البوسنة والهرسك فاهرودين اديلوفيتش 2-0، وفاز في دور الـ32 على لاعب السويد تيم الفونسو 2-1، وتخطى في دورة الـ16 لاعب روسيا كانتيمير 2-1، وفي دور ربع النهائي فاز على لاعب تايلاند فوانغنوي ثانابوم 2-1، وخسر في دور نصف النهائي أمام لاعب كوريا الجنوبية جونهو سيم 0-2.
وخرج من البطولة أمس لاعب المنتخب الوطني محمد العساف ضمن منافسات وزن تحت 68 كغم، بعد خسارته أمام لاعب الصين كوي فينج 1-2، وفازت زينب بصيلة ضمن منافسات وزن تحت 55 كغم، على لاعبة بورتوريكو نينوشاكا مارتينيز 2-0، وعلى لاعبة اليابان ادريان ليلا 2-0، وخسرت أمام لاعبة المغرب أمينة دههاوي 0-2.
كما خرج من البطولة التي استمرت منافساتها 6 أيام، كل من: زيد الحروب (وزن تحت 73 كغم)، ريان العجارمة (وزن تحت 63 كغم)، بلال الأزهري (وزن فوق 78 كغم)، أسيد نافع (وزن تحت 78 كغم)، عماد الجرس، (وزن تحت 45 كغم)، فهد زهران (وزن تحت 48 كغم)، جعفر الداود (وزن تحت 51 كغم)، آنا عبد القادر (وزن تحت 44 كغم)، رزان الرواشدة (وزن تحت 63 كغم)، ليان الرواشدة (وزن تحت 46 كغم)، لانا الدباس (وزن تحت 49 كغم)، سدين حمزة (وزن تحت 42 كغم)، فادية خرفان (وزن تحت 59 كغم)، ميسر الدهامشة (وزن تحت 68 كغم)، وميار الزامل (وزن فوق 68 كغم).
وكان عدد من لاعبي المنتخب الوطني، تعرضوا لظلم تحكيمي في نزالاتهم كجعفر الداوود.
وتعد مشاركة 19 لاعبا ولاعبة من المنتخب الوطني للناشئين والناشئات فرصة قوية لصقل مهاراتهم، واكتساب خبرات كبيرة، ومنهم من شارك في البطولة للمرة الأولى، كما أتاحت البطولة فرصة للاعبين للتعرف على الأساليب القتالية لدى لاعبي العالم.
ويأتي هدف المشاركة في بطولة العالم من أجل إعداد المنتخب الوطني للناشئين وتوفير البيئة المناسبة للاعبين، واستعدادا للمشاركة في أولمبياد الشباب 2026، وبالتالي إعداده للمشاركة في أولمبياد 2028.

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