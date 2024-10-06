عربيات: أعمال صيانة ملعب السلط لا تؤثر على المباريات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان - أكد رئيس نادي السلط خالد عربيات، أن ملعب السلط من أفضل الملاعب الأردنية، وتعد أرضيته من أفضل الأرضيات العشبية التي تستقبل منافسات المسابقات المحلية. وأضاف في حديثه لـ"الغد"، أن الأعمال الجارية حاليا لصيانة مدينة الأمير الحسين الرياضة، لا تؤثر على إقامة المباريات البيتية لفريق السلط نهائيا، وأن أعمال تنفيذ العطاء تمت المباشرة بها منذ شهر تقريبا، وخلال تلك الفترة استضاف الملعب العديد من المباريات الرسمية، التي شهدت حضورا جماهيريا كان في قمة الالتزام والانضباط، وكانت الجماهير كتفا بكتف مع إخوانهم من قوات أمن الملاعب والقائمين والمسؤولين عن إقامة المباريات.
وأكد عربيات أن إقامة المباريات البيتية لفريق السلط على الملعب، أمر لا يقبل المناقشة به، وهو حق للجماهير السلطية، التي تستحق متابعة وحضور المباريات في مدينتها العزيزة، وأن إدارة النادي أصدرت بيانا أكدت فيه أن الملعب سيبقى منارة لملاعبنا الرياضية، وأن تنفيذ أعمال العطاء به في هذه الأثناء لا يؤثر على إقامة المباريات عليه.
وكان الجماهير طالبت بضرورة الاهتمام أكثر بمقاعد الملعب من حيث النظافة، من دون الإشارة إلى عدم صلاحية الملعب لاستضافة المنافسات، حيث إن جميع الأمور التنظيمية والإدارية الخاصة بالملعب جيدة، ولم يشك أي ناد من أرضية ومرافق الملعب، لكن الأمر يحتاج من إدارة المدينة عناية أكبر، والعمل المتواصل لإبقاء المدرجات في أفضل حال.
وكان وزير الشباب المهندس يزن شديفات، أكد في تصريحات صحفية سابقة أن العمل جار على قدم وساق في تنفيذ أعمال العطاء للملعب والمتضمن، بناء مدرجات وبعض المباني، وإنشاء بوابات جديدة وأكشاك ومظلات معدنية وإعادة تأهيل المنطقة الخارجية المحيطة بالمباني وتتضمن، إزالة بعض الأرصفة وساحات الإسفلت وبناء أرصفة جديدة وساحات إسفلتية ومظلات ومقاعد ومناطق زراعية، وإنشاء شبكة لتصريف.
وشكل إغلاق ملعب مدينة الحسن بإربد ضغطا على الملاعب التي تستضيف منافسات البطولات المختلفة، حيث استقبل ملعب السلط مباراة الجارين الرمثا والصريح ضمن منافسات الأسبوع الخامس من دوري المحترفين، والتي انتهت بفوز الرمثا بهدفين لهدف.
إلى ذلك، شكرت إدارة السلط النائب الدكتورة رانيا أبو رمان على تبرعها بتذاكر مباراة فريق السلط وضيفه فريق الحسين إربد، والتي تركت أثرا طيبا في نفوس الجماهير السلطية، التي اعتبرت ذلك إضافة لحضورها المباراة على المدرجات مع الجماهير دعما لمسيرة النادي ومؤازرة للفريق.
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