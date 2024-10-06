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عربيات: أعمال صيانة ملعب السلط لا تؤثر على المباريات

10/6/2024 11:41:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان - أكد رئيس نادي السلط خالد عربيات، أن ملعب السلط من أفضل الملاعب الأردنية، وتعد أرضيته من أفضل الأرضيات العشبية التي تستقبل منافسات المسابقات المحلية. وأضاف في حديثه لـ"الغد"، أن الأعمال الجارية حاليا لصيانة مدينة الأمير الحسين الرياضة، لا تؤثر على إقامة المباريات البيتية لفريق السلط نهائيا، وأن أعمال تنفيذ العطاء تمت المباشرة بها منذ شهر تقريبا، وخلال تلك الفترة استضاف الملعب العديد من المباريات الرسمية، التي شهدت حضورا جماهيريا كان في قمة الالتزام والانضباط، وكانت الجماهير كتفا بكتف مع إخوانهم من قوات أمن الملاعب والقائمين والمسؤولين عن إقامة المباريات.
وأكد عربيات أن إقامة المباريات البيتية لفريق السلط على الملعب، أمر لا يقبل المناقشة به، وهو حق للجماهير السلطية، التي تستحق متابعة وحضور المباريات في مدينتها العزيزة، وأن إدارة النادي أصدرت بيانا أكدت فيه أن الملعب سيبقى منارة لملاعبنا الرياضية، وأن تنفيذ أعمال العطاء به في هذه الأثناء لا يؤثر على إقامة المباريات عليه.
وكان الجماهير طالبت بضرورة الاهتمام أكثر بمقاعد الملعب من حيث النظافة، من دون الإشارة إلى عدم صلاحية الملعب لاستضافة المنافسات، حيث إن جميع الأمور التنظيمية والإدارية الخاصة بالملعب جيدة، ولم يشك أي ناد من أرضية ومرافق الملعب، لكن الأمر يحتاج من إدارة المدينة عناية أكبر، والعمل المتواصل لإبقاء المدرجات في أفضل حال.
وكان وزير الشباب المهندس يزن شديفات، أكد في تصريحات صحفية سابقة أن العمل جار على قدم وساق في تنفيذ أعمال العطاء للملعب والمتضمن، بناء مدرجات وبعض المباني، وإنشاء بوابات جديدة وأكشاك ومظلات معدنية وإعادة تأهيل المنطقة الخارجية المحيطة بالمباني وتتضمن، إزالة بعض الأرصفة وساحات الإسفلت وبناء أرصفة جديدة وساحات إسفلتية ومظلات ومقاعد ومناطق زراعية، وإنشاء شبكة لتصريف.
وشكل إغلاق ملعب مدينة الحسن بإربد ضغطا على الملاعب التي تستضيف منافسات البطولات المختلفة، حيث استقبل ملعب السلط مباراة الجارين الرمثا والصريح ضمن منافسات الأسبوع الخامس من دوري المحترفين، والتي انتهت بفوز الرمثا بهدفين لهدف.
إلى ذلك، شكرت إدارة السلط النائب الدكتورة رانيا أبو رمان على تبرعها بتذاكر مباراة فريق السلط وضيفه فريق الحسين إربد، والتي تركت أثرا طيبا في نفوس الجماهير السلطية، التي اعتبرت ذلك إضافة لحضورها المباراة على المدرجات مع الجماهير دعما لمسيرة النادي ومؤازرة للفريق.

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