إبلاغ الحكام بإجراءات عقابية جديدة.. فريج تتصدر في السعودية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة
عمان- نتواصل مع القراء في زاوية“أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
إجراءات عقابية جديدة بحق الحكام
علمت "الغد" أن اتحاد كرة القدم، قرر اتباع نهج جديد في التعامل مع حكام دوري المحترفين، في سبيل تقليص الأخطاء التي ارتفع عددها في الفترة الأخيرة بنسبة ملحوظة.
ويتلخص هذا النهج بعقوبات الإبعاد وتأخير المستحقات المالية، مع العمل على رفع نسبة ما يحصل عليه الحكم المتميز.
ووفق التفاصيل، فإن اجتماعا عقد أول من أمس في اتحاد كرة القدم مع الحكام، تم خلاله مناقشة المستجدات ومسيرة التحكيم في الدوري.
الاجتماع شهد إبلاغ الحكام أن هناك نهجا جديدا سيتم تطبيقه قريبا، بحيث يتم إبعاد الحكم المخطئ لحوالي 3 أشهر، ومنعه من التحكيم في هذه الفترة لحين استعادة مستواه.
الخطوة الثانية تتمثل في تقنين حصول الحكم المخطئ على مستحقاته المالية، على أن يحصل الحكم المتميز على مستحقاته المالية بانتظام وبزيادة أكبر عما هو معتاد، وذلك لتحفيزه على الاستمرار في التميز.
ويقوم اتحاد الكرة بصرف مستحقات مالية شهرية للحكام تتراوح ما بين 40 إلى 60 ألف دينار، بحيث سيتم تقليص حصة الحكم المخطئ شهريا، مع الحفاظ على حقوقه المالية.
مدربون يرصدون فكر المنتخب بشأن المدرب المحلي
كشف أكثر من مدرب محلي، عن متابعته ورصده للمعلومات الراشحة حول إمكانية لجوء المنتخب الوطني لكرة القدم، للاستعانة بمدرب محلي للانضمام إلى الطاقم الحالي الذي يتكون من مدربين من المغرب وتونس.
ووفق المعلومات فإن عددا لا بأس به من المدربين المحليين، لديهم طموح بالتواجد في الجهاز الفني للمنتخب، وهو ما يدفع البعض منهم للتقرب لاتحاد الكرة بشكل مباشر أو غير مباشر، من أجل ترشيح نفسه في حال قرر اتحاد الكرة الاستعانة بمدرب محلي.
ويرى مدربون أن تواجد مدرب محلي في الجهاز الفني يعتبر أمرا مهما، ويساعد الجهاز الفني الحالي في بعض التفاصيل.
طرح تذاكر مباراة المنتخب أمام نظيره العماني وتوقعات بريع كبير للاتحاد
طرح اتحاد كرة القدم رسميا، عبر المنصة الإلكترونية، تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره العماني، والتي تجري يوم 15 الشهر الحالي على ستاد عمان، ضمن تصفيات الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026.
وبلغت أسعار التذاكر 20 دينارا للدرجة الخاصة، و6 دنانير للدرجة الثانية، و4 دنانير للدرجة الثالثة.
وكانت تذاكر مباراة المنتخب أمام كوريا الجنوبية التي ستقام يوم الخميس القادم، قد نفدت في ظل الإقبال على شرائها.
ويتوقع أن يحظى صندوق اتحاد الكرة، بمبالغ مالية كبيرة من ريع هاتين المباراتين قد تصل إلى حوالي 230 ألف دينار وفق التوقعات.
أندية الثانية تتشاور.. والحسم اقترب
كشفت أندية الدرجة الثانية، عن مشاورات بشأن خطوة تصعيدية مع اتحاد الكرة، على خلفية الصدام الحاصل بين الطرفين.
وتتمثل مشكلة الأندية والاتحاد، في عدم تلبية مطالب الأندية المالية، ما دفع تلك الأندية لتعليق المشاركة بالدوري الذي ينطلق يوم الجمعة المقبل.
المشاورات بين الأندية، تتمثل في اقتراح بإمكانية التوجه إلى مقر اتحاد الكرة في وقفة احتجاجية تعبر عن امتعاض الأندية من تجاهل اتحاد الكرة لمطالبها، على أن تكون الوقفة أيضا فيها جانب من التأكيد على دعم المنتخب الوطني في مبارياته المقبلة بالدور الحاسم المؤهل للمونديال.
وقال الناطق الإعلامي باسم أندية الدرجة الثانية ورئيس نادي شباب حوارة راتب شطناوي، في تصريح لـ"الغد" إن هناك مشاورات بشأن وقفة احتجاجية، يتخللها تأكيد الأندية على دعمها الكامل للمنتخب الوطني الأول وبقية المنتخبات الوطنية، لافتا إلى أن هذا الاقتراح ما يزال في مرحلة التشاور ولم يتم اعتماده بانتظار مزيد من المشاورات.
ويرى الشارع الرياضي المحلي أن قضية أندية الدرجة الثانية باتت حديث الكثير من المجالس الرياضية في جميع أنحاء المملكة، في ظل تواجد 16 ناديا في الدوري، يمثلون جميع محافظات المملكة، ولا بد لهذه القضية أن تصل إلى نهاية عادلة.
ويرى رياضيون أن يوم الجمعة المقبل (موعد انطلاق مباريات دوري الثانية) سيشهد حسما واتضاحا للرؤيا، حيث إن غياب الأندية عن المباريات، يعني تمسكها برأيها، ما يدخل اتحاد الكرة في مأزق جديد، إلا في حال ظهرت بوادر إيجابية للوصول إلى حل مرض.
أوضاع المنطقة تحول نجوم الكرة لمحليين سياسيين
ساهمت الأوضاع الراهنة التي تعيشها المنطقة، والمتمثلة بالتصعيد والعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، والصدام الإسرائيلي الإيراني، في تحويل عدد من نجوم الكرة للخوض في التحليل السياسي.
وفي أكثر من جلسة ضمت نجوما محليين، تخلى اللاعبون عن الحديث في الشأن الرياضي، وذهبوا للخوض في التفاصيل السياسية، وتحليل ما يجري في المنطقة، لتكشف هذه الجلسات عن زخم في المعلومات والثقافة السياسية عند عدد كبير من نجوم الكرة الأردنية.
وأكد أحد النجوم المشاركين في التحليل السياسي، في حديث لـ"الغد" أن أوضاع المنطقة الملتهبة، تفرض على الجميع رياضيين واقتصاديين وسياسيين، متابعة القنوات الفضائية، للوقوف على ما يجري، لافتا إلى أنه بات مقلا في متابعة البرامج الرياضية، بسبب شغفه في الذهاب للمحطات الإخبارية لمتابعة الأخبار المتسارعة.
كواليس النجوم
. مدرب محلي أوعز رسميا إلى أحد المحامين للبدء في إجراءات تقديم شكوى رسمية ضد ناديه السابق، بسبب عدم حصوله على المستحقات المالية.
. المدربة الأردنية لفريق الأهلي السعودي للسيدات لكرة القدم منار فريج، قادت فريقها لتصدر دوري المحترفات السعودي برصيد 6 نقاط، بعد الفوز أول من أمس على فريق اتحاد جدة بنتيجة 3-1.. فريق الأهلي يتواجد فيه أيضا لؤي العمايرة مدربا لحراس المرمى، كما يضم في صفوفه اللاعبتين الأردنيتين آية المجالي وروند كساب، فيما يضم فريق الاتحاد اللاعبة الأردنية شهناز جبرين.
. الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حدد يوم 18 الشهر الحالي موعدا لاجتماع القضاة، للنظر في قضية النادي الفيصلي وحارس المرمى السوري أحمد مدنية.. القرار يتوقع أن يصدر بعد أيام قليلة من اجتماع القضاة... يشار إلى أن مدنية سبق وأن رفع قضية ضد الفيصلي بعد فسخ عقده، قبل أن يرد عليه الفيصلي بشكوى في "فيفا" أيضا.
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