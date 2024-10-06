إبلاغ الحكام بإجراءات عقابية جديدة.. فريج تتصدر في السعودية

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية“أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

إجراءات عقابية جديدة بحق الحكام

علمت "الغد" أن اتحاد كرة القدم، قرر اتباع نهج جديد في التعامل مع حكام دوري المحترفين، في سبيل تقليص الأخطاء التي ارتفع عددها في الفترة الأخيرة بنسبة ملحوظة.

ويتلخص هذا النهج بعقوبات الإبعاد وتأخير المستحقات المالية، مع العمل على رفع نسبة ما يحصل عليه الحكم المتميز.

ووفق التفاصيل، فإن اجتماعا عقد أول من أمس في اتحاد كرة القدم مع الحكام، تم خلاله مناقشة المستجدات ومسيرة التحكيم في الدوري.

الاجتماع شهد إبلاغ الحكام أن هناك نهجا جديدا سيتم تطبيقه قريبا، بحيث يتم إبعاد الحكم المخطئ لحوالي 3 أشهر، ومنعه من التحكيم في هذه الفترة لحين استعادة مستواه.

الخطوة الثانية تتمثل في تقنين حصول الحكم المخطئ على مستحقاته المالية، على أن يحصل الحكم المتميز على مستحقاته المالية بانتظام وبزيادة أكبر عما هو معتاد، وذلك لتحفيزه على الاستمرار في التميز.

ويقوم اتحاد الكرة بصرف مستحقات مالية شهرية للحكام تتراوح ما بين 40 إلى 60 ألف دينار، بحيث سيتم تقليص حصة الحكم المخطئ شهريا، مع الحفاظ على حقوقه المالية.

مدربون يرصدون فكر المنتخب بشأن المدرب المحلي

كشف أكثر من مدرب محلي، عن متابعته ورصده للمعلومات الراشحة حول إمكانية لجوء المنتخب الوطني لكرة القدم، للاستعانة بمدرب محلي للانضمام إلى الطاقم الحالي الذي يتكون من مدربين من المغرب وتونس.

ووفق المعلومات فإن عددا لا بأس به من المدربين المحليين، لديهم طموح بالتواجد في الجهاز الفني للمنتخب، وهو ما يدفع البعض منهم للتقرب لاتحاد الكرة بشكل مباشر أو غير مباشر، من أجل ترشيح نفسه في حال قرر اتحاد الكرة الاستعانة بمدرب محلي.

ويرى مدربون أن تواجد مدرب محلي في الجهاز الفني يعتبر أمرا مهما، ويساعد الجهاز الفني الحالي في بعض التفاصيل.

طرح تذاكر مباراة المنتخب أمام نظيره العماني وتوقعات بريع كبير للاتحاد

طرح اتحاد كرة القدم رسميا، عبر المنصة الإلكترونية، تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره العماني، والتي تجري يوم 15 الشهر الحالي على ستاد عمان، ضمن تصفيات الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026.

وبلغت أسعار التذاكر 20 دينارا للدرجة الخاصة، و6 دنانير للدرجة الثانية، و4 دنانير للدرجة الثالثة.

وكانت تذاكر مباراة المنتخب أمام كوريا الجنوبية التي ستقام يوم الخميس القادم، قد نفدت في ظل الإقبال على شرائها.

ويتوقع أن يحظى صندوق اتحاد الكرة، بمبالغ مالية كبيرة من ريع هاتين المباراتين قد تصل إلى حوالي 230 ألف دينار وفق التوقعات.

أندية الثانية تتشاور.. والحسم اقترب

كشفت أندية الدرجة الثانية، عن مشاورات بشأن خطوة تصعيدية مع اتحاد الكرة، على خلفية الصدام الحاصل بين الطرفين.

وتتمثل مشكلة الأندية والاتحاد، في عدم تلبية مطالب الأندية المالية، ما دفع تلك الأندية لتعليق المشاركة بالدوري الذي ينطلق يوم الجمعة المقبل.

المشاورات بين الأندية، تتمثل في اقتراح بإمكانية التوجه إلى مقر اتحاد الكرة في وقفة احتجاجية تعبر عن امتعاض الأندية من تجاهل اتحاد الكرة لمطالبها، على أن تكون الوقفة أيضا فيها جانب من التأكيد على دعم المنتخب الوطني في مبارياته المقبلة بالدور الحاسم المؤهل للمونديال.

وقال الناطق الإعلامي باسم أندية الدرجة الثانية ورئيس نادي شباب حوارة راتب شطناوي، في تصريح لـ"الغد" إن هناك مشاورات بشأن وقفة احتجاجية، يتخللها تأكيد الأندية على دعمها الكامل للمنتخب الوطني الأول وبقية المنتخبات الوطنية، لافتا إلى أن هذا الاقتراح ما يزال في مرحلة التشاور ولم يتم اعتماده بانتظار مزيد من المشاورات.

ويرى الشارع الرياضي المحلي أن قضية أندية الدرجة الثانية باتت حديث الكثير من المجالس الرياضية في جميع أنحاء المملكة، في ظل تواجد 16 ناديا في الدوري، يمثلون جميع محافظات المملكة، ولا بد لهذه القضية أن تصل إلى نهاية عادلة.

ويرى رياضيون أن يوم الجمعة المقبل (موعد انطلاق مباريات دوري الثانية) سيشهد حسما واتضاحا للرؤيا، حيث إن غياب الأندية عن المباريات، يعني تمسكها برأيها، ما يدخل اتحاد الكرة في مأزق جديد، إلا في حال ظهرت بوادر إيجابية للوصول إلى حل مرض.

أوضاع المنطقة تحول نجوم الكرة لمحليين سياسيين

ساهمت الأوضاع الراهنة التي تعيشها المنطقة، والمتمثلة بالتصعيد والعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، والصدام الإسرائيلي الإيراني، في تحويل عدد من نجوم الكرة للخوض في التحليل السياسي.

وفي أكثر من جلسة ضمت نجوما محليين، تخلى اللاعبون عن الحديث في الشأن الرياضي، وذهبوا للخوض في التفاصيل السياسية، وتحليل ما يجري في المنطقة، لتكشف هذه الجلسات عن زخم في المعلومات والثقافة السياسية عند عدد كبير من نجوم الكرة الأردنية.

وأكد أحد النجوم المشاركين في التحليل السياسي، في حديث لـ"الغد" أن أوضاع المنطقة الملتهبة، تفرض على الجميع رياضيين واقتصاديين وسياسيين، متابعة القنوات الفضائية، للوقوف على ما يجري، لافتا إلى أنه بات مقلا في متابعة البرامج الرياضية، بسبب شغفه في الذهاب للمحطات الإخبارية لمتابعة الأخبار المتسارعة.

كواليس النجوم

. مدرب محلي أوعز رسميا إلى أحد المحامين للبدء في إجراءات تقديم شكوى رسمية ضد ناديه السابق، بسبب عدم حصوله على المستحقات المالية.

. المدربة الأردنية لفريق الأهلي السعودي للسيدات لكرة القدم منار فريج، قادت فريقها لتصدر دوري المحترفات السعودي برصيد 6 نقاط، بعد الفوز أول من أمس على فريق اتحاد جدة بنتيجة 3-1.. فريق الأهلي يتواجد فيه أيضا لؤي العمايرة مدربا لحراس المرمى، كما يضم في صفوفه اللاعبتين الأردنيتين آية المجالي وروند كساب، فيما يضم فريق الاتحاد اللاعبة الأردنية شهناز جبرين.

. الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حدد يوم 18 الشهر الحالي موعدا لاجتماع القضاة، للنظر في قضية النادي الفيصلي وحارس المرمى السوري أحمد مدنية.. القرار يتوقع أن يصدر بعد أيام قليلة من اجتماع القضاة... يشار إلى أن مدنية سبق وأن رفع قضية ضد الفيصلي بعد فسخ عقده، قبل أن يرد عليه الفيصلي بشكوى في "فيفا" أيضا.