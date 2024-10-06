301 هدف في 6 مباريات.. الأهلي والسلط يمسكان بالصدارة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان -الغد- أمسك فريقا الأهلي والسلط بصدارة دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، في ختام الجولة الثانية، محققا الفوز في مباراتيهما الماضيتين، مؤكدين قدرتهما الفنية على مواصلة التقدم نحو الظفر باللقب، وسط منافسة شرسة من بعض الفرق، والتي تسعى جاهدة للبقاء في دائرة المنافسة، وخصوصا فريق العربي، الذي قدم أداء جيدا في مباراتيه، رغم خسارته في المباراة الأولى أمام السلط بفارق هدف واحد، والحال ينطبق على فريق ساكب الذي أحدث حراكا نشطا بعد أن قدم مستوى طيبا في مباراتيه، ما يعني دخوله فعليا في دائرة المنافسة.
بقية الفرق ورغم أن الوقت ما يزال مبكرا للحكم على الفرق التي ستبقى في دائرة المنافسة على اللقب، والفرق التي ستدخل في دائرة الخطر نحو الهبوط إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية، إلا أن المستويات التي ظهرت عليها الفرق كشفت بعض الشيء عن طبيعة الدوري.
وكانت لقاءات الجولة الثانية، شهدت فوز الأهلي على كفرسوم بنتيجة 20-27، وفوز السلط على ساكب بنتيجة 22-17، وفوز العربي على الكتة بنتيجة 28-23، وفي هذه الجولة خضع فريق كفرسوم إلى الراحة، فيما شهدت الجولة الأولى فوز السلط على العربي بنتيجة 28-27، وفوز الأهلي على الكتة بنتيجة 32-22، وفوز ساكب على كفرنجة بنتيجة 31-24، وخضع فريق كفرنجة إلى الراحة في هذه الجولة.
بالأرقام بقي فريقا الأهلي والسلط في صدارة الترتيب العام برصيد 4 نقاط، ثم جاء فريقا العربي وساكب برصيد نقطتين، ومن دون نقاط جاءت فرق الكتة، كفرنجة وكفرسوم، علما أن الفريق الذي يحتل المركز الأخير سيهبط إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية، بعد أن تقرر تهبيط فريق الحسين إربد بعد اعتذاره عن خوض منافسات الدوري.
وبالأرقام أيضا شهدت الجولة الأولى تسجيل 164 هدفا، بعد أن سجل في مباراة السلط والعربي 55 هدفا، والرقم ذاته سجل في مباراة ساكب وكفرنجة، بينما سجل في مباراة الأهلي والكتة 54 هدفا.
وشهدت الجولة الثانية تسجيل 137 هدفا، حيث سجل في مباراة الأهلي وكفرسوم 47 هدفا، وفي مباراة السلط وساكب سجل 39 هدفا، وسجل في مباراة العربي والكتة 51 هدفا.
وسجل في الجولتين 301 هدف بمعدل 50 هدفا في المباراة الواحدة، في الوقت الذي اعتبر فيه فريق الأهلي الأقوى من الناحية الهجومية بعد أن سجل في مباراتين 59 هدفا، تلاه فريق العربي بعد أن سجل في مباراتين 55 هدفا، وكذلك فريق السلط الذي سجل في مباراتين 50 هدفا، ثم فريق ساكب الذي سجل 48 هدفا في مباراتين، ثم الكتة بتسجيله 45 هدفا في مباراتين، ثم كفرنجة الذي سجل 24 هدفا في مباراة واحدة، ثم كفرسوم بتسجيله 20 هدفا في مباراة واحدة أيضا.
وفي الناحية الدفاعية دخل مرمى كفرسوم 27 هدفا في مباراة واحدة، وتلقى كفرنجة 31 هدفا في مباراة واحدة، ثم الكتة 60 هدفا في مباراتين، وساكب 46 هدفا في مباراتين، والعربي 51 هدفا في مباراتين، والسلط 44 هدفا في مباراتين، والأهلي 42 هدفا في مباراتين.
إلى ذلك تقام لقاءات الجولة الثالثة كافة غدا، عندما يلتقي فريقا السلط والكتة عند الساعة السادسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ويلتقي بالوقت ذاته، فريقا العربي وكفرسوم في صالة مدينة الحسن بإربد، ثم يلتقي بالصالة ذاتها وعند الساعة الثامنة مساء فريقا الأهلي وكفرنجة.
وتقام لقاءات الجولة الرابعة كافة، يوم السبت 19 من الشهر ذاته، حيث يلتقي فريقا الكتة وكفرنجة عند الساعة الخامسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ويلتقي فريقا كفرسوم والسلط عند الساعة الخامسة مساء في صالة مدينة الحسن بإربد، والتي تشهد أيضا مواجهة ساكب والعربي عند الساعة السابعة مساء.
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