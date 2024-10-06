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301 هدف في 6 مباريات.. الأهلي والسلط يمسكان بالصدارة

10/6/2024 11:41:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان -الغد- أمسك فريقا الأهلي والسلط بصدارة دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، في ختام الجولة الثانية، محققا الفوز في مباراتيهما الماضيتين، مؤكدين قدرتهما الفنية على مواصلة التقدم نحو الظفر باللقب، وسط منافسة شرسة من بعض الفرق، والتي تسعى جاهدة للبقاء في دائرة المنافسة، وخصوصا فريق العربي، الذي قدم أداء جيدا في مباراتيه، رغم خسارته في المباراة الأولى أمام السلط بفارق هدف واحد، والحال ينطبق على فريق ساكب الذي أحدث حراكا نشطا بعد أن قدم مستوى طيبا في مباراتيه، ما يعني دخوله فعليا في دائرة المنافسة.
بقية الفرق ورغم أن الوقت ما يزال مبكرا للحكم على الفرق التي ستبقى في دائرة المنافسة على اللقب، والفرق التي ستدخل في دائرة الخطر نحو الهبوط إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية، إلا أن المستويات التي ظهرت عليها الفرق كشفت بعض الشيء عن طبيعة الدوري.
وكانت لقاءات الجولة الثانية، شهدت فوز الأهلي على كفرسوم بنتيجة 20-27، وفوز السلط على ساكب بنتيجة 22-17، وفوز العربي على الكتة بنتيجة 28-23، وفي هذه الجولة خضع فريق كفرسوم إلى الراحة، فيما شهدت الجولة الأولى فوز السلط على العربي بنتيجة 28-27، وفوز الأهلي على الكتة بنتيجة 32-22، وفوز ساكب على كفرنجة بنتيجة 31-24، وخضع فريق كفرنجة إلى الراحة في هذه الجولة.
بالأرقام بقي فريقا الأهلي والسلط في صدارة الترتيب العام برصيد 4 نقاط، ثم جاء فريقا العربي وساكب برصيد نقطتين، ومن دون نقاط جاءت فرق الكتة، كفرنجة وكفرسوم، علما أن الفريق الذي يحتل المركز الأخير سيهبط إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية، بعد أن تقرر تهبيط فريق الحسين إربد بعد اعتذاره عن خوض منافسات الدوري.
وبالأرقام أيضا شهدت الجولة الأولى تسجيل 164 هدفا، بعد أن سجل في مباراة السلط والعربي 55 هدفا، والرقم ذاته سجل في مباراة ساكب وكفرنجة، بينما سجل في مباراة الأهلي والكتة 54 هدفا.
وشهدت الجولة الثانية تسجيل 137 هدفا، حيث سجل في مباراة الأهلي وكفرسوم 47 هدفا، وفي مباراة السلط وساكب سجل 39 هدفا، وسجل في مباراة العربي والكتة 51 هدفا.
وسجل في الجولتين 301 هدف بمعدل 50 هدفا في المباراة الواحدة، في الوقت الذي اعتبر فيه فريق الأهلي الأقوى من الناحية الهجومية بعد أن سجل في مباراتين 59 هدفا، تلاه فريق العربي بعد أن سجل في مباراتين 55 هدفا، وكذلك فريق السلط الذي سجل في مباراتين 50 هدفا، ثم فريق ساكب الذي سجل 48 هدفا في مباراتين، ثم الكتة بتسجيله 45 هدفا في مباراتين، ثم كفرنجة الذي سجل 24 هدفا في مباراة واحدة، ثم كفرسوم بتسجيله 20 هدفا في مباراة واحدة أيضا.
وفي الناحية الدفاعية دخل مرمى كفرسوم 27 هدفا في مباراة واحدة، وتلقى كفرنجة 31 هدفا في مباراة واحدة، ثم الكتة 60 هدفا في مباراتين، وساكب 46 هدفا في مباراتين، والعربي 51 هدفا في مباراتين، والسلط 44 هدفا في مباراتين، والأهلي 42 هدفا في مباراتين.
إلى ذلك تقام لقاءات الجولة الثالثة كافة غدا، عندما يلتقي فريقا السلط والكتة عند الساعة السادسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ويلتقي بالوقت ذاته، فريقا العربي وكفرسوم في صالة مدينة الحسن بإربد، ثم يلتقي بالصالة ذاتها وعند الساعة الثامنة مساء فريقا الأهلي وكفرنجة.
وتقام لقاءات الجولة الرابعة كافة، يوم السبت 19 من الشهر ذاته، حيث يلتقي فريقا الكتة وكفرنجة عند الساعة الخامسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ويلتقي فريقا كفرسوم والسلط عند الساعة الخامسة مساء في صالة مدينة الحسن بإربد، والتي تشهد أيضا مواجهة ساكب والعربي عند الساعة السابعة مساء.

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